Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa, katsoo itsenäinen YK:n tutkimuskomissio.
Tutkimuskomission mukaan israelilaisviranomaisten lausunnot ovat olleet kuitenkin suora todiste siitä, että maan toimien tarkoituksena on kansanmurha.
Tutkimuskomissio on itsenäinen elin, eikä sen lausunto tarkoita, että koko YK olisi tehnyt vastaavan päätelmän.
Israel on kiistänyt syytökset kansanmurhasta, vedoten oikeuteensa puolustaa itseään.
Israelin YK:n suurlähettiläs Daniel Meron on tuoreeltaan tyrmännyt tutkimuskomission ratkaisun loukkaavana kiihkoiluna ja piti sitä valheellisena.
YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit. Vastaavia arvioita ovat antaneet myös ihmisoikeusjärjestöt Amnesty, Human Rights Watch, israelilaiset ihmisoikeusjärjestöt ja kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS.