Jarno Limnéll myöntää, että kokoomuksessa on keskusteltu vaikeuksista – "Tuntuu vähän lähtevän laukalle"

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) kokoaman hallituksen alkutaival on ollut sanalla sanoen kivikkoinen. Entisen elinkeinoministerin Vilhelm Junnilan kohu ja ero ja vaihto Wille Rydmaniin , sisäministeri Mari Rantasen väestönvaihtoon viittaavia kirjoituksia koskeva keskustelu ja viimeisimpänä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ympärillä käyty keskustelu epäillyistä, rasistisista kirjoituksista puhemies Jussi Halla-ahon Scripta-blogiin melkeinpä hautasivat alleen sen kritiikkivyöryn, mikä uuden hallitusohjelman päälle kaadettiin kesäkuun puolella.

– Kun tässä turvallisuuspolitiikkaa on koko työuransa ja elämänsä tehnyt ja näkee ja ymmärtää sen, mitä meidän ympärillä tapahtuu – miten turbulentissa turvallisuusympäristössä ja epävakaassa maailmassa me tällä hetkellä elämme, niin jotenkin sitä toivoisi, että meillä sisäpolitiikassa olisi vähän rauhallisempaa.

– Ei sitä voi ohittaa, että valtionvarainministeriin on liitetty näin synkkiä tekstejä, ja että hän tuntuu olevan kyvytön tai haluton suoraan tai yksinkertaisesti irtisanoutumaan siitä rasistisesta sisällöstä. Kyllähän se on erikoinen tilanne.

Huomenta Suomessa puhututtaa se, mitä kiihtyvässä hallitusta koskevassa keskustelussa moni on aiemminkin kysynyt: milloin kokoomuksella tulee raja vastaan?

Limnéll kuitenkin kertoo, että puoleelle on viestitty kiitoksia hyvästä hallitusohjelmasta.

Voiko yhteistyö jatkua?

Oppositiosta on ruodittu kovinkin sanankääntein hallituksen uskottavuutta, etenkin nyt perussuomalaisten ministerien kohujen ympärillä, ja hallituksen eroakin on joidenkin kansalaisten suunnalta toivottu.

– Kyllä tämä maa ansaitsee ja tarvitsee itselleen toimintakykyisen hallituksen, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti uskottava, ja kyllä tässä seurataan tarkasti, onko se sitä.

– Olkoonkin vanhoja – ja kaikki varmasti ymmärtävät sen kyllä –, niin kyse on siitä, miten suhtaudutaan nykyisessä asemassa todella synkkiin sisältöihin.

– Ja nyt ihan tarkoituksella toistan – me eletään epävakaassa maailmassa, jossa tapahtuu nopeitakin käänteitä, ja kun tämä viikko on turvallisuuspolitiikan suurviikko, paljon historiallisia asioita tapahtuu. Kyllä nämä sisäiset asiat pitää hoitaa.

Entä hallitusohjelma?

Tiivistetysti, mitä mieltä vihreät on hallitusohjelmasta? Harjanne toteaa, että hyviä tavoitteita ohjelmassa toki on, mutta keinot eivät hänestä välttämättä vastaa niitä.

– Kaikkinensa tämä on mielestäni eteenpäin katsova hallitusohjelma, ja kyllä täytyy sanoa, että jos jotain elämä on opettanut, niin sitä, että erilaiset näkökulmat ja haastaminenkin, se on rikkaus.