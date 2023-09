Putsasiko rasismitiedoksianto ilmapiirin? "Palvelee vain yhtä tarkoitusta"

Tamminen tähdentää sitä, että olennaista on se, onko mahdollisesti vastaisuudessa esiin tuleva rasistinen materiaali uutta vai vanhaa.

– Nythän ainoa asia, johon Orpo voi itsensä ankkuroida, on se kohta tiedonannossa, että hallituksessa on nollatoleranssi rasismille ja ministerit työssään edistävät syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa. Sitten jos tulee jotain vanhempaa, todetaan, että [tämä ei liity ministerien työhön].

Hänestä rasismiin liittyvä linjanveto on ylipäätään vaikea.

– Eli jos nyt ihan rehellisesti arvioi, varmasti tulee vaalikauden aikana perussuomalaisten ja ehkä muidenkin piiristä kommentteja, joista joku sanoo, että tämä on rasismia. Se on veteen piirretty viiva, Ahtiainen toteaa.

Purra ehti eilen jo kommentoida, että rasismiohjelma ei ole perussuomalaisten muuttamisohjelma eikä liity millään tavalla perussuomalaisten politiikkaan, vaan he jatkavat samaa politiikkaa kuin ennenkin

– Ja olisihan se ollut aika erikoista, jos hän olisi ilmoittanut, että he muuttavat koko politiikkansa. Tiedonanto ei ratkaise sitä keskustelua, jota kesällä käytiin, Tamminen sanoo.

Pisteitä Petteri Orpolle

– Se on Orpon ansioksi annettava rasismiprosessissa, että hän on ollut jämäkkä ja ottanut tosissaan tämän. Ja kyllä hän viestii kovasti myös julkisuuteen ottavansa asian omakseen; tulevat vuosittaiset pyöreän pöydän keskustelut ja muut. Nämä ovat tietysti kaikki tällaista ”tyhjyyttä”, mutta on siinä se viestinnällinen puoli kuitenkin, että asiat otetaan tosissaan ja asioille tehdään jotain, Tamminen sanoo.