Näin PS:n Purra ja Mäkelä kommentoivat hakaristilipun kieltämistä: "Ajatuksena ehkä jonkun mielestä hyvä"

Yle kertoi eilen, että hallituksessa on keskusteltu kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin ehdotuksesta kieltää laissa natsismiin yhdistetyt hakaristiliput sekä kommunismiin liitetyt sirppi ja vasara -symbolit. Perussuomalaisilta kysyttiin tänään kantaa asiaan puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällaisten lääkkeiden esittäminen ratkaisuksi ongelmiin ei puutu niihin ongelmiin. Tiedetään, että vaikkapa natsististen tai kommunististen tunnusten kieltäminen – tätä keskusteluahan on esimerkiksi Euroopan tasolla paljonkin käyty – on hyvin vaikea juridisesti tehdä, puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo.

Mäkelän mukaan on siis oltava selvää, mistä tulee sanktio ja mistä ei tule sanktiota.

– On myös mielenkiintoinen kysymys, missä menee äärimmäisyysajattelun raja. Jos ajatellaan jotain baskien äärijärjestöä, niin sen symboleihin suhtaudutaan varmaan eri tavalla Madridissa kuin Kokkolassa. Eli tästä on varmaan erilaisia käsityksiä ympäri Eurooppaa, mikä on äärijärjestö, Mäkelä sanoo.