Japanin hallituksen edustaja kommentoi silmienvääntelykohua.
Japanin hallituksen korkea-arvoisen edustajan mukaan Japani odottaa Suomen hallituksen reagoivan asianmukaisesti silmienvääntelykohuun. Asiasta uutisoivat useat mediat, kuten South China Morning Post.
Japanin hallitukseen kuuluva Minoru Kihara puhui asiasta tiedotustilaisuudessa torstaina.
Eilen muun muassa Suomen Japanin-suurlähetystön sosiaalisen median kanavilla julkaistiin Suomen pääministerin Petteri Orpon (kok.) anteeksipyyntö aiheesta.
Orpo kommentoi rasismikohua uudelleen torstaina.
Orpo sanoo, että perussuomalaisten silmienvääntelykuvista alkanut keskustelu pitää saada tänään poikki eduskunnassa. Viestin pitää olla, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista rasismia.
Orpon mukaan hallitus reagoi eilen voimakkaasti hänen nimissään lähettämällä julkisen anteeksipyynnön Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinan maiden omilla kielillä.
Orpo sanoo, ettei hyväksy minkäänlaista rasismia ja että kohu on aiheuttanut vahinkoa Suomi-kuvalle.
Orpo kommentoi asiaa saapuessaan Brysseliin EU-huippukokoukseen.