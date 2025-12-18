Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen kirjoitti Instagramissa muun muassa, että "haluammeko todella olla turvallinen maa kansanmurhaa suorittavan valtion kansalaisille matkustaa".
Vasemmistonuorten puheenjohtajaa Pinja Vuorista ei epäillä enää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asia ilmenee poliisin tutkintapäätöksestä, jossa todetaan, ettei asiassa ole tapahtunut rikosta.
Vuorinen toimitti päätöksen STT:lle.
Vuorinen kirjoitti marraskuussa Instagram-päivityksen, josta tehtiin useita rikosilmoituksia.
Päivityksessä Vuorinen arvosteli Rovaniemelle rakennettavaa lomakylää.
– Tiesitkö, että samalla kun Israel jatkaa palestiinalaisten murhaamista "tulitauosta" huolimatta, rakennetaan Suomessa lomakylää israelilaisille turisteille, julkaisussa kirjoitettiin.
Vuorinen vaati, että Rovaniemen kaupunki peruuttaa lomakylän rakennusluvan.
Hän kirjoitti myös, että "haluammeko todella olla turvallinen maa kansanmurhaa suorittavan valtion kansalaisille matkustaa".
Poliisin tutkintapäätöksen mukaan termi "turvallinen maa" on lainattu uutisesta, jonka mukaan israelilaiset uskaltavat matkustaa Suomeen.