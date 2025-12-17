Suomalaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta hyväksyä syrjintää, toteaa pääministeri.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on esittänyt anteeksipyyntönsä perussuomalaisten kansanedustajien loukkaavista sosiaalisen median julkaisuista.
Anteeksipyyntöviesti on julkaistu ainakin Suomen Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.
Viestissään Orpo pyytää vilpittömästi anteeksi ja vakuuttaa, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, jotka arvostavat tasa-arvoa ja osallisuutta.
Orpon mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta hyväksyä minkäänlaista syrjintää.
MTV Uutiset suomensi Orpon anteeksipyynnön. Voit lukea sen alta.