Viestissään Orpo pyytää vilpittömästi anteeksi ja vakuuttaa, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, jotka arvostavat tasa-arvoa ja osallisuutta.

Vuosi sitten minulla oli mahdollisuus vierailla Japanissa. Tunnen syvää kunnioitusta Japania ja japanilaisia kohtaan. Suomi ja Japani ovat rakentaneet pitkään hyviä suhteita.

Rasismilla ja kaikella syrjinnällä ei ole sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen hallitus suhtautuu rasismiin vakavasti ja on sitoutunut taistelemaan tätä ongelmaa vastaan – sekä kotimaassa että ulkomailla olevien ystäviemme puolesta. Suomi pyrkii aina parantamaan, ja poliitikoilla on tässä asiassa erityinen vastuu toimia esimerkkinä.