Kuinka Ukrainan apupakettien käy?

MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki kävi läpi kello 12 alkaneessa suorassa lähetyksessä, kuinka vaikea Ukrainan tilanne on.

Kasvava määrä republikaaneja kuitenkin vastustaa Ukrainan lisätukea ja republikaaneilla on enemmistö edustajainhuoneesta.

Loppuuko tuki?

Valkoinen talo on varoittanut, että Ukrainan aseapurahat loppuvat vuoden loppuun mennessä ja ilman Yhdysvaltojen tukea Ukraina on pulassa.

Saksalaisen Kiel Institute for the World Economy -tutkimuslaitoksen arvion mukaan Yhdysvallat on antanut noin puolet Ukrainan sotakalustosta. Zelenskyi tiedostaa kongressin johtoa tavatessaan, että myös EU:ssa väännetään tällä viikolla Ukrainan tukemisesta.