Väsyikö Yhdysvallat Ukrainan tukemiseen? Risto E.J. Penttilä: "Hätä on todellinen"

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelensky i tapaa tiistaina 12. joulukuuta Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Valkoisessa talossa. Presidenttien on määrä keskustella muun muassa Yhdysvaltain tuesta Ukrainalle. Taannoin kongressin republikaanisenaattorit äänestivät Ukrainan tukipakettia vastaan.

– Hätä on todellinen ja syy Zelenskyin matkaan on se, että hän yrittää vielä käännyttää kongressia apupaketin taakse, mutta tehtävä on vaikea, Penttilä sanoo.