Live kello 19.45: Presidentti Stubb kertoo, mitä Euroopan Ukraina-kokouksessa Trumpin kanssa linjattiin

Ukrainan sotaan yritetään etsiä ratkaisua tällä viikolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo illalla MTV Uutisten suorassa lähetyksessä päivän Ukraina-kokouksen annista.

Suora lähetys MTV Uutiset Livessä alkaa noin 19.45. Sitä ennen Stubb osallistuu eurooppalaisten johtajien kokoukseen etäyhteydellä.

Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin koolle kutsuma kokous pidetään kaksi päivää ennen kuin Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Alaskassa. Tapaaminen on Elmendorf-Richardsonin sotilastukikohdassa, Valkoinen talo vahvistaa Sky Newsille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on saapunut Berliiniin osallistuakseen etäyhteydellä järjestettävään eurooppalaisten johtajien kokoukseen, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP:n lähdetiedot. Ennen kokouksen alkua Zelenskyi sanoi, että Venäjään on kohdistettava painetta oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi.

– Meidän täytyy käyttää Ukrainan ja kumppaniemme kokemuksia, jotta emme anna Venäjän pettää meitä. Tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että venäläiset valmistautuisivat lopettamaan sodan, hän sanoi sosiaalisessa mediassa.

Tapaamiseen liittyvät myöhemmin mukaan Yhdysvalloista sekä presidentti Trump että varapresidentti J. D. Vance.

Kokouksessa ovat lisäksi mukana muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer. EU:ta edustaa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Natoa pääsihteeri Mark Rutte.

EU:n johtajat julkistivat tiistaina yhteisen lausuman, jossa tuettiin Trumpin pyrkimyksiä saada sota loppumaan. Samalla kuitenkin korostettiin Ukrainan oikeutta päättää itse tulevaisuudestaan ja olla mukana siitä käytävissä neuvotteluissa. EU-johtajien mukaan rajoja ei pidä myöskään voida muuttaa voimatoimin.

Trumpin on pelätty suhtautuvan ymmärtävästi Putinin tavoitteeseen liittää osia Ukrainasta Venäjään.

Tämän päivän kokousten päätteeksi Saksa on kutsunut vielä koolle niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat etäyhteydellä.