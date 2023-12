Kommentti: Zelenskyillä sodan vaikeimmat neuvottelut – USA:n republikaanien äärilaita päättää Ukrainan tulevaisuudesta

Valkoisen talon mukaan Ukrainan presidentin vierailulla halutaan korostaa Yhdysvaltain vankkumatonta tukea Ukrainan kansalle, mutta todellisuus on iloisia kättelykuvia karumpi. Kasvava määrä republikaaneja vastustaa Ukrainan lisätukea ja republikaaneilla on enemmistö edustajainhuoneesta.

Tuoreimpien mielipidekyselyiden mukaan myös amerikkalaiset ovat jakautuneita Ukrainan tukemisesta. Viikonvaihteessa julkaistun Pew Research Center -tutkimuslaitoksen kyselyssä 48 prosenttia republikaaneista koki, että Yhdysvallat on antanut Ukrainalle liikaa tukea. Vain 20 prosenttia republikaaneista katsoi, että tukea on annettu sopivasti. Demokraateista 39 prosenttia sanoi kyselyssä kokevansa, että tukea on annettu oikea määrä. 24 prosenttia katsoi, ettei tukea ole annettu tarpeeksi.

Ilman Yhdysvaltojen tukea Ukraina on pulassa

Valkoinen talo on varoittanut, että Ukrainan aseapurahat loppuvat vuoden loppuun mennessä ja ilman Yhdysvaltojen tukea Ukraina on pulassa. Saksalaisen Kiel Institute for the World Economy -tutkimuslaitoksen arvion mukaan Yhdysvallat on antanut noin puolet Ukrainan sotakalustosta. Zelenskyi tiedostaa kongressin johtoa tavatessaan, että myös EU:ssa väännetään tällä viikolla Ukrainan tukemisesta.