Tuhoisaksi kuvailtu hurrikaani on saapumassa saarivaltion rannikolle. Melissaa odotetaan Jamaikassa pelonsekaisin tuntein.
Karibianmerellä riehuva hurrikaani Melissa on vahvistunut voimakkaimpaan viitoskategoriaan. Hurrikaani luokitellaan merkittäväksi kolmosluokasta ylöspäin.
Hurrikaani tuonee mukanaan äärimmäisiä rankkasateita, tulvia, tuulia ja maanvyöryjä. Myrskyn odotetaan saapuvan Jamaikalle iltapäivällä Suomen aikaa.
