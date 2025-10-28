Huomenta Suomessa vierailleen SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikön Marko Korhosen mukaan tilanne Karibialla näyttää hurjalta.
– Kyllähän tässä massiivista tuhoa ainakin tuolla rannikkoalueella odotetaan, Korhonen kertoo.
Tältä Jamaikan pääkaupungissa Kingstonissa näytti maanantaina.AFP / Lehtikuva
Kovien tuulennopeuksien lisäksi tuhoa aiheuttaa myrskyvuoksi, joka voi nostaa vedenpinnan yllättäen jopa kolmesta neljään metriin.
– Harva talo sen kestää.
Korhonen muistuttaa, että Karibianmerellä on totuttu hurrikaaneihin, joita kesäkuussa alkaneella hurrikaanikaudella on nähty jo 11. Melissa on kuitenkin poikkeuksellisen voimakas hirmumyrsky.
Melissan tuulennopeus on puuskissa jopa 78 metriä sekunnissa. Melissan tuhovoiman arvellaan olevan samaa luokkaa kuin vuonna 2017 raivonneen Marian ja valtavaa tuhoa New Orleansissa vuonna 2005 aiheuttaneen Katrinan.
Meteorologi Liisa Rintaniemi kertoi Huomenta Suomessa aamuseitsemän jälkeen, että hurrikaanin reitti näyttää hieman muuttuneen länteen päin matkan jatkuessa kohti Kuubaa.
Ensin hurrikaani kuitenkin runtelee Jamaikan saarta voimalla.
– Sateet piiskaavat jo rannikkoa ja tuuli on voimistunut merkittävästi yön aikana, Rintaniemi sanoo.
Myrskyn keskus saavuttaa Jamaikan todennäköisesti iltapäivästä Suomen aikaa.
Historian voimakkain
Jamaikalla valmistaudutaan katastrofiin, sillä Melissan uskotaan olevan jopa kaikkien aikojen voimakkain saaren kohtaama hirmumyrsky.
CNN:n mukaan Melissa on tämän vuoden voimakkain hirmumyrsky koko planeetalla.
Vitoskategorian hirmumyrskyssä keskituulen nopeus saattaa kohota yli 72 metriin sekunnissa. Puuskissa tuuli puhaltaa vieläkin kovemmin.
– Se tarkoittaa myrskyn silmän reunan läheisyydessä, että tuollaiset tuulet panevat kaiken infrastruktuurin matalaksi, Rintaniemi sanoo.
Etenee hitaasti
Entistäkin hankalampaa on se, että Melissan etenemisvauhti on hidas. Sateet ja tuulet runtelevat Jamaikaa ja lähisaaria useiden vuorokausien ajan.
Hidas eteneminen tarkoittaa myös sitä, että Melissan tuomat sademäärät voivat olla Jamaikalla yli 300 millimetriä, jopa enemmän. Rintaniemi arvioi, että muutaman vuorokauden aikana voi sataa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin Suomessa koko vuoden aikana.