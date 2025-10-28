Tältä Jamaikan pääkaupungissa Kingstonissa näytti maanantaina. AFP / Lehtikuva

Tuulet voimistuneet

Historian voimakkain

Etenee hitaasti

Entistäkin hankalampaa on se, että Melissan etenemisvauhti on hidas. Sateet ja tuulet runtelevat Jamaikaa ja lähisaaria useiden vuorokausien ajan.

Hidas eteneminen tarkoittaa myös sitä, että Melissan tuomat sademäärät voivat olla Jamaikalla yli 300 millimetriä, jopa enemmän. Rintaniemi arvioi, että muutaman vuorokauden aikana voi sataa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin Suomessa koko vuoden aikana.