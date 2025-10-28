Vitosluokan hurrikaanin keskuksen odotetaan iskevän Jamaikan rannikolle iltapäivällä Suomen aikaa.
Yhdysvaltojen ilmavoimien reservijoukkojen niin kutsutut "hurrikaaninmetsästäjät" taltioivat huikean näkymän lentäessään Karibianmerellä riehuvan hurrikaani Melissan myrskynsilmään.
Lentäjien tehtävänä oli taltioida tuiki tärkeää tietoa Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen käyttöön.
Hurrikaan Melissan odotetaan iskevän Jamaikan rannikolla tiistaina Suomen aikaa. Tuhoista odotetaan massiivisia.
Katso artikkelin videolta, kuinka lentäjät uhmasivat hurrikaani Melissan voimaa!