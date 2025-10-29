Luvassa on poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja, sanoo meteorologi.
Karibianmeren saaria parhaillaan runteleva Melissa-hurrikaani vaikuttaa myös Euroopan säähän jatkaessaan matkaansa Atlanttia itään.
Vaikutuksia on odotettavissa alkuviikosta, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.
– Näillä näkymin se tuo Suomeen ensinnäkin runsaita sateita ja toisekseen hyvin lämmintä ilmaa, Mäntykannas kertoo.
Lämpötilat pyörivät ennusteissa kymmenessä, jopa neljässätoista asteessa.
– Kun ensi viikolla eletään jo marraskuuta, niin näin korkeat lämpötilat olisivat poikkeuksellisen korkeita.
"Jää historiankirjoihin"
Seurattavaa riittää myös Britteinsaarten osalta, jossa hurrikaanin rippeet näkyvät voimakkaina tuulina.