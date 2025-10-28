



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Meteorologilta pysäyttävä arvio Melissan raivosta: Suomeen osuessaan kaataisi "kaikki metsät" Katso: Katso suoraa lähetystä: Historiallinen Melissa-hurrikaani saapuu Jamaikalle. Julkaistu 28.10.2025 15:44 STT Hirmumyrsky Melissa on hivuttautunut Jamaikan saarivaltion liepeille Karibialla, voimistuen voimistumistaan. Seurauksia on ennustettu katastrofaalisiksi. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan myrskyn vaikutukset tuntuvat jo koko saarella mukaan lukien pääkaupungissa Kingstonissa, jossa asukkaiden mukaan ei enää voinut edes seistä ulkona. BBC:n mukaan Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) arvioi iltapäivällä Suomen aikaa, että hirmumyrsky iskee Jamaikalle koko voimallaan muutaman tunnin sisällä. NHC luokitteli hirmumyrskyn yhä pahimpaan eli viitosluokkaan. Melissa voi vaikuttaa jopa 1,5 miljoonaan ihmiseen Jamaikalla massiivisin seurauksin, kertoi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC). Liiton paikallisen delegaation johtajan Necephor Mghendin mukaan luku on arvio ja mahdollisesti jopa alakanttiin. Myrskyn odotetaan tuovan Jamaikalle kaatosateita, pahoja tulvia ja maanvyörymiä. – Jamaikalle osuu nyt kaikkien aikojen kovin hirmumyrsky, mitä siellä on koskaan nähty, sanoi myös Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman STT:lle.





Hänen mukaansa viimeksi vuonna 1988 saaren pohjoisrannikolla on koettu neljännen luokituksen hirmumyrsky ja vuonna 1912 kolmannen luokituksen myrsky.

Matkalla myrsky on raivonnut itsensä voimakkaimman eli viitoskategorian trooppiseksi hirmumyrskyksi. Melissa liikkuu hitaasti, suurin piirtein kävelyvauhtia. Tämän vuoksi sen tuulet ehtivät tehdä erittäin pahaa vahinkoa, ennen kuin myrsky jatkaa eteenpäin. BBC julkaisi Melissasta satelliittikuvan, jossa näkyy sen valtava pyörre.

Vauhti kiihtyi ennen keskipäivää

Melissa alkoi kiihdyttää vauhtiaan vähän ennen keskipäivää, Nyman kertoi.

– Hyvä uutinen on, että myrskyn silmä näkyy menevän nyt saaren länsiosien yli, jotka ovat onneksi harvaan asuttuja, hän sanoi.

Jamaikan pääministeri Andrew Holness sanoi aiemmin, että saaren länsiosassa on tuskin ainoatakaan rakennusta, joka kestää viitosluokan myrskyä. Siksi tuhot voivat olla merkittäviä, pääministeri sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

Kaakkois-Jamaikan rannikolla sijaitseva pääkaupunki Kingston näyttää välttyvän kovimmilta tuulilta, mutta rannikolla vaarana voi olla tsunami eli hyökyaalto, Nyman sanoi.

Melissa-myrsky voi nostaa jopa neljä metriä korkean tulva-aallon.

– Pahimmissa matalalle rakennettuja taloja voi huuhtoutua mereen, Nyman sanoi.

Jamaikan terveysministeri kertoi BBC:n mukaan maanantaina, että yhteensä kolme ihmistä oli kuollut valmistautuessaan lähestyvään hirmumyrskyyn.

Yhdessä tapauksessa henkilö oli saanut sähköiskun kaataessaan puuta, ja paikallismedioiden mukaan ainakin yksi henkilö kuoli jäätyään kaadetun puun alle.

Ilmastonmuutoksella vaikutusta

Jamaikalla tuulten odotetaan nousevan jopa 70 metriin sekunnissa. Suomessa kaikkein kovimmat tuulet nähtiin Tapani-myrskyn aikana vuonna 2012, jolloin tuulen nopeus oli maa-alueilla reilut 30 metriä sekunnissa.

Nymanin mukaan Suomessa kesäaikana puuskavarotukset alkavat 15 metristä sekunnissa. Silloin alkavat kaatua ensimmäiset puut.

– Jos Suomeen tulisi vastaava myrsky, se kaataisi kumoon varmaankin kaikki metsät eikä montakaan puuta jäisi jäljelle. Toisaalta puut ovat siellä tottuneempia hirmumyrskyihin, esimerkiksi palmut ovat hyvin taipuisia, hän arvioi.

Meteorologin mukaan ilmastonmuutoksella voi olla vaikutusta, sillä merivesi on Jamaikalla nyt tavallista lämpimämpää.

Vuodenaikaan nähden merivesi on 1,5 astetta tavallista lämpimämpää. Lisäksi lämmintä vettä on Nymanin mukaan paksussa kerroksessa, eli kylmää vettä ei ole sekoittunut syvemmältä heikentämään myrskyä.

– Myrsky saa energiansa lämpimästä vedestä. Hurrikaaneja ei voi syntyä, jos meriveden lämpötila ei ylitä 27:ää astetta, Nyman sanoi.

Vaarana maanvyörymät

Hirmumyrskyn mukanaan tuoma sademäärä voi olla noin 350–750 millimetriä ja idän vuoristoalueilla jopa tuhat millimetriä.

Vertailun vuoksi Nyman kertoo, että Suomessa kovimman kesäisen rankkasateen aikana vettä on voinut tulla 100 milliä vuorokaudessa. Jamaikallakaan ei ole totuttu näin koviin sademääriin. Jamaikan hallitus on kehottanut ihmisiä siirtymään rannikoilta korkeammalla sijaitseville alueille välittömästi, mutta täyttä turvaa ei ehkä ole sielläkään.

– Tulvista pitäisi olla suojassa ylemmillä alueilla, mutta vain, jos vaarana ei ole koko rinteen valuminen, Nyman sanoi.

Vuoristoisella alueella vesi valuu alavimmille paikoille, kastelee maaperän täysin ja irrottaa maata mukanaan, mikä johtaa muta- ja maavyörymiin.

– Vuorenrinne voi lähteä valumaan alaspäin. Jos taloissa ei ole kunnon perustuksia, varsinkin rinteissä olevat talot kestävät huonosti. Turvallisia suojapaikkoja voi olla vaikea löytää, sillä koko saari joutuu tämän myrskyn vaikutukseen, Nyman sanoi.

Kaikki eivät suostu evakkoon

Jamaikalla lentokenttä on suljettu, ja kansainväliset avustusjärjestöt tekevät nyt tiivistä yhteistyötä Jamaikan hallituksen kanssa. Hallitus on varannut Melissan takia yli 30 miljoonan dollarin hätäbudjetin avustustoimille.

Melissan tuhovoiman arvellaan olevan samaa luokkaa kuin vuonna 2017 raivonneen Marian ja valtavaa tuhoa New Orleansissa vuonna 2005 aiheuttaneen Katrinan.

Jamaikan hallitus antoi pakollisen evakuointikäskyn useille alueille tunteja ennen myrskyn saapumista.

Tiistaiaamuna tuhannet asukkaat olivat hakeutuneet turvaan heille määrättyihin suojapaikkoihin, mutta osa ei ole halunnut jättää kotiaan, kertoo BBC. Syrjäseudut ovat vaarassa jäädä täysin eristyksiin.

Kaikkia varoitukset eivät kuitenkaan hetkauttaneet.

– Minä en ole lähdössä. Ei kuolemalta pääse karkuun, perusteli Kingstonin Port Royalin alueella asuva Roy Brown.

Saapuu Kuubaan ensi yönä

Melissa on nyt käynnissä olevan Atlantin hirmumyrskykauden 13. nimetty myrsky. Kausi kestää kesäkuun alusta marraskuun loppupuolelle.

Jamaikan jälkeen Melissan ennustetaan jatkavan matkaansa kohti Kuubaa.

– Ennusteiden mukaan myrsky saapuisi Kuubaan ensi yönä Suomen aikaa. Todennäköisesti se on sielläkin vielä hyvin vaarallinen hurrikaani ja aiheuttaa tuhoja, Nyman sanoi.