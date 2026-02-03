Norjalainen alppihiihtäjä Aleksander Aamodt Kilde ilmoitti tiistaina vetäytyvänsä Milano-Cortinan talviolympiakisoista. Hän ei ehtinyt toipua huippukuntoon kahden vuoden takaisen laskuonnettomuuden jälkeen.

Kilde kaatui pahannäköisesti maailmancupin syöksylaskukilpailussa Sveitsin Wengenissä tammikuussa 2024. Hän palasi maailmancupiin vasta viime marraskuussa, mutta tulokset eivät ole olleet rohkaisevia.



– Olen tehnyt kaikkeni ollakseni valmis olympialaisiin, mutta mieleni ja kehoni eivät toimi niin kuin pitäisi, hän sanoo.



Kilde, 33, voitti Pekingin olympiakisoissa neljä vuotta sitten hopeaa alppiyhdistetyssä ja pronssia supersuurpujottelussa.