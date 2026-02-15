Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen lausui miesten olympiaviestin hävityn pronssitaistelun jälkeen, ettei urheilu ole niin vakavaa.

Lauri Vuorisen, Iivo Niskasen ja Arsi Ruuskasen hiihtämien osuuksien jälkeen Niko Anttola pääsi viemään Milano-Cortinan miesten 4 x 7,5 kilometrin olympiaviestin ankkuritaivalta kolmannelta sijalta. Italia oli viimeisessä vaihdossa nelossijalla, reilut 21 sekuntia Suomea jäljessä.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen totesi käyneen kuten hän oli eilen tuuminut: sinivalkojoukkue kamppailisi mitalista.

– Koko ajan taisteltiin siitä ja oltiin ihan hyvin mukana koko ajan. Ei siinä mitään, tänään oli kolme parempaa joukkuetta. Ei siinä ole paljon jossiteltavaa, luotsi kommentoi.

Federico Pellegrinon ankkuroima Italia tavoitti Suomen helposti ankkuriosuudella, ja loistava sprintteri ratkaisi leikin olympialaisten isäntämaalle lopussa vastaansanomattomalla tavalla.

Pasanen tuumi, ettei Anttolan olisi tullut hiihtää ankkuriosuutta toisin kuin hän teki. Tarkoituksena oli edetä koko ajan "tasaisen kovaa".

– Sehän oli tasaista vauhtia, mutta "Pelle" oli vain tänään rajusti kovempi. Ei siinä oikein ollut mitään mahdollisuuksia.

Ei tippunut

Ennen ankkuriosuutta Pasanen piti mitalia vielä mahdollisena, jos kaikki menisi hyvin.

– Tietysti Niko yritti vielä, että olisi saanut jätettyä Pellegrinon pitkässä nousussa, koska viimeiselle kilometrille häntä ei voisi enää päästää mukaan. Ajattelimme, että Pellegrino on joutunut hiihtämään sen verran kovaa, että hän voi olla hapoilla. Kun pystyisi hiihtämään todella kovaa toisen pitkän nousun, hän voisi siinä vielä tipahtaa. Ei tippunut.

– Kun hän pysyi loppuun asti mukana, oli oikeastaan melko selvää, mitä lopussa kävisi.

Vain urheilua

Neljänneksi jääminen oli Pasasen mukaan yhtäältä "vähän karvasta".

– On se aina pettymys, kun jäädään mitalien ulkopuolelle. Kyllä me mitalia lähdimme hakemaan, ja lähellä oli.

Sitten tuli toisaalta-osuus.

– Urheilu on semmoista, että ei sitä nyt kauaa mietitä. Se on 10 minuuttia, ja sitten keskitytään seuraavaan kisaan.

Sanat olivat perään kuin jääkiekon valmentajalegenda Hannu Jortikalta, joka on todennut ikonisesti "ei tää nyt oo niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoo".

– Ei tämä nyt niin hirvittävän vakavaa ole. Tämä on vain urheilua, Pasanen sanoitti.