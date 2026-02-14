Jasmi Joensuu oli helpottunutta naista. Uran ensimmäinen olympiamitali, viestipronssi, tuli hänen ankkuroimanaan.

Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen hiihtivät mainiot perinteisen osuudet, ja ensimmäisen aikuisten arvokisaviestinsä upeasti pistellyt Vilma Ryytty laski Jasmi Joensuun Milano-Cortinan olympialaisten naisten 4 x 7,5 kilometrin kisan päätösosuudelle toiselta sijalta.

Kivikova Ruotsi nousi neljänneltä sijalta Jonna Sundlingin ankkuroimana hopealle, mutta Joensuu toi Suomen onnistuneesti kolmantena maaliin, Suomen ensimmäiseen maastohiihdon lajimitaliin Milano-Cortinan kisoista. Aiemmin Eero Hirvonen oli juhlinut yhdistetyssä pronssia.

Joensuu kuvaili tunnettaan maaliviivan ylittäessään helpottuneeksi.

– Aika monta kertaa ollaan loppukirissä oltu neljänsiä ja aika pettyneitä naisia on ollut ympärillä, hän sanoi ja viittasi myös viimevuotisiin Trondheimin MM-kisoihin.

– Itse kun olen hävinnyt niitä loppukirejä, niin tänään halusin, ettei tulisi sitä loppukiriä siitä nelossijasta. Lähdin hiihtämään omaa hiihtoa.

Joensuu tuumi, että oma varma suoritus riitti.

– Aika lailla varmistelin laskuja. Tiesin, että jos joku välinerikko tulee, se voi vielä kaataa mitalin.

Ruotsin kultamahdollisuudet vesisateisessa viestissä sulivat Ebba Anderssonin kaatuiluun ja suksirikkoon toisella osuudella, ja Norja paineli kultaan.

Kissa ja hiiri

Joensuu mietti ankkuriosuudelle suunnatessaan Yhdysvaltain Jessie Digginsiä.

– Aina jos Diggins lähtee puoli minuuttia perään, se on jännittävä kissa ja hiiri -asetelma. Toki Jessielläkin on ollut aika paljon vaikeuksia.

USA oli lopulta viides.

Sundlingin Joensuu tiesi nousevan takaa. Suomalais-ruotsalainen kaksikko hiihti tovin yhdessä, kunnes Sundling karkasi.

– En halunnut lähteä siihen liikaa, että ei tule väsymisiä ja muita. Varmisteltiin pronssi siitä. Tiesin, että Jonna on ehkä vielä vähän liian kova loppuvastus.

Iso päätös

Joensuu ei ollut toissa päivänä hiihtämässä 10 kilometrin vapaan väliaikalähtöä. Hänellä oli Milano-Cortinan kisoista allaan vain sprintti, jossa hän jäi pettymyksekseen alkueriin.

– Vähän taktikoitiin sillä, että minä ja Johanna lepäsimme sprintin jälkeen, jotta olisimme tuoreena tänään.

– Se oli siinä mielessä totta kai iso päätös itseltäni, että en lähde hiihtämään normimatkaa, mutta sanoin Reijolle (naisten vastuuvalmentaja Jylhä), että olen valmis lepäämään meidän mitalimme puolesta. Nyt voidaan sanoa, että se toimi tänään myös siltä kannalta. Ollaan tosi tyytyväisiä, että saatiin kaikista paras irti.

"Urheilua parhaimmillaan"

Arvokisoissa aiemmin yhden MM-viestipronssin saavuttanut Joensuu kiteytti uransa ensimmäisen olympiamitalin merkityksen isoksi.

– Tietysti tuntuu äärimmäisen hyvältä ja vielä paremmalta, kun tässä on kolme tiimikaveria vieressä.

Kerttu Niskanen huusi väliin, että "tänään on ystävänpäivä!"

– Mikä sen parempaa. Tämä on tunteita, huonoja ja surullisia ja sitten tällaisia positiivisia juttuja. Tämä on sitä urheilua parhaimmillaan, Joensuu jatkoi.