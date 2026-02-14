Suomen hiihtonaiset avasivat viestin olympiapronssin reseptiä kehuessaan kollektiivisesti toisiaan.

Suomi saavutti Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäisen maastohiihtomitalinsa, kun naiset sivakoivat lauantaina 4 x 7,5 kilometrin viestin pronssille.

Suomen mitalikvartettiin kuuluivat Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty ja Jasmi Joensuu.

Kun nelikkoa pyydettiin kehumaan toisiaan ja nostamaan hyviä hetkiä toinen toistensa hiihdoista esiin, yksilöiden sijaan puhe pysyi joukkueessa.

– Kaikki ajoivat kovalla draivilla, päättäväisyydellä ja suomalaisella sisulla jokaisella osuudella. Ylpeä ihan meistä kaikista, Niskanen sanoi.

Hän oli jo aiemmin nostanut menestysreseptiä esille viitaten myös Suomen naisten vastuuvalmentaja Reijo Jylhän ohjeeseen.

– Illan palaverissa Reijo sanoi, että ei lähdetä liikaa miettimään viestitaktiikkaa, vaan kaikki tekevät oman parhaan suorituksensa ja se riittää, mihin riittää. Toivottiin, että se riittää mitaliin. Niin siinä kävi, kaikki keskittyivät vain omaan tekemiseen ja osuuteen.

Ensimmäisen aikuisten arvokisaviestinsä sivakoinut, yhden uransa parhaista hiihdoista iskenyt Vilma Ryytty komppasi Niskasta.

– Kukaan ei notkahtanut omalla osuudellaan, ja jokainen teki sen, mitä piti tehdä. Meni tosi hyvin.

"Tähän pystytään"

Viestin suuri ennakkosuosikki Ruotsi sen sijaan menetti voittomahdollisuutensa Ebba Anderssonin kaatuiluun ja suksirikkoon toisella osuudella. Kultaan karkasi Norja, Ruotsi nousi lopulta hopealle.

Jasmi Joensuu huomautti kehuosuudessaan myös kilpailun ennakkoasetelmista.

– Etukäteen laskettiin, että Ruotsi ja Norja saattavat olla vähän vähän liian kovia meille, mutta aika hyvin me taistelimme ihan Ruotsiakin vastaan. Luotimme toisiimme kaikki ja tiesimme, että tähän pystytään, Joensuu ruoti.

Suomi oli maalissa lopulta noin 24 sekuntia Ruotsin jälkeen.

– Kaikki onnistuimme. Harvoin se lopputulos on hyvä, jos joku joku epäonnistuu, niin kaikki onnistuivat omalla osuudellaan ja tasaisen varmalla joukkuesuorituksella ansaitsimme tänään mitalin, Johanna Matintalo kiteytti.