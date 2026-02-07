Siinä missä Krista Pärmäkoski kantoi Suomen lippua eilen olympialaisten avajaisissa, Kerttu Niskanen ja Vilma Nissinen eivät harkinneetkaan avajaisseremoniaan lähtöä.

Suomen lippua Milano-Cortinan olympialaisten avajaisissa perjantai-iltana kantoivat jääkiekkoilija Mikko Lehtonen Milanossa ja maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski Predazzossa.

Pärmäkoskella oli seuraavana päivänä, tänään lauantaina hiihdettävänä olympialaisten avausmatka, 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailu. Viimeistä kauttaan kilpailevan urheilijan ei kuitenkaan sanojensa mukaan tarvinnut miettiä, ottaisiko hän kunnian vastaan. Hän kertoi lipunkannon olleen aikanaan "pienen urheilija-Kristan suuri unelma".

– Kun saa kunniatehtävän kantaa Suomen lippua, on minun mielestäni siinä vaiheessa jotain uralla tehnyt oikein, Pärmäkoski sanoi yhdistelmäkisan jälkeen.

20:nneksi yhdistelmämatkalla sijoittuneelle hiihtäjälle esitettiin näkemys eilisen tilaisuuden lässähtämisestä. Pärmäkoski vastasi tienneensäkin, että niin lähtökohtaisesti tapahtuisi.

– Pieni kisakylä. Ei paljoa urheilijoita. Itse päätapahtuma on Milanossa.

– Eihän tuolla voida mitään avajaisshow'ta vetää.

Pärmäkoski kertoi, että hän oli "budjetoinutkin" aikataulun, joka avajaisiin meni.

– En koe, että se olisi vaikuttanut tänään.

Nissinen ja Niskanen: Ei käynyt mielessä

Yhdistelmäkilpailussa myös hiihtäneet Vilma Nissinen ja Kerttu Niskanen eivät puolestaan miettineetkään avajaisiin menoa.

– Koska tänään oli kisapäivä, ei illalla huvittanut seistä kolmea tuntia siellä. Keskityin kisaan ja palautumiseen, yhdistelmähiihdon alussa kaatunut ja 40:nneksi jäänyt Nissinen kuittasi.

0:21 Vilma Nissinen: "Katsotaan, onko kotimatka seuraava matka."

Parhaana suomalaisena viidenneksi sivakoinut Niskanen sanoi, että "ei kyllä käynyt" mielessäkään suunnata avajaisia viettämään.

– Piti sen verran panostaa tähän päivään.

0:41 Kerttu Niskanen: "Hyvä alku kisoille."

Suomalaisista myös hiihtänyt Vilma Ryytty oli yhdistelmäkisassa 15:s.

Suksihuolia

Pärmäkoski alkoi jäädä rapsakasti kärjestä heti perinteisen osuuden alkupuolella.

– Pertsalla ei ehkä ollut ihan liukkain suksi. Sillä joutui antaa jonkin verran tasoitusta, mutta toki itse pyysin pitoa lisää, hän kertoi.

Pärmäkoski havainnoi joutuneensa työstämään alamäkiin paljon muita enemmän.

– Veikkaan, että en olisi keulan mukana pysynyt, kyllähän se meni kovaa.

– Varmasti jonkin verran siinä antoi tasoitusta, hän kuittasi suksien osalta.

Vapaan osuus sujui paremmin, mutta 20:nneksi tullut Pärmäkoski oli maalissa reilut neljä minuuttia ruotsalaista voittajaa Frida Karlssonia myöhemmin.

"Ei ainakaan pertsan osuuksille"

Pärmäkoski harmitteli, ettei halunnut lähteä olympialaisiin "tällaisia sijoituksia hiihtämään". Hän kuitenkin pohti, että olisi pettyneempi, jos perinteisen sukset olisivat pelanneet paremmin ja suoritus olisi ollut siltä osin ehjä.

– Tässä on vähän jossiteltavaa.

Naisten viestijoukkueeseen on kova vääntö.

– En minä tiedä. Ei ainakaan pertsan osuuksille, hän tuumi viestimahdollisuuksistaan.

Pärmäkosken oli ylipäätään vielä vaikea esittää omaa arviota, mahtaisiko hän saada lisää matkoja.

– Pitää kuitenkin vähän analysoida tuota, kisan aikana kun tekee omaa hiihtoa.

– Katsotaan. Valmentajat sanovat.