Nykyisen YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun Filippo Grandin toinen virkakausi päättyy vuodenvaihteessa.
Kansanedustaja Pekka Haavistolla (vihr.) on liuta monipuolisia vastaehdokkaita tavoittelemassa YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun tehtävää. Päävaltuutettu johtaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ää.
Lokakuun alkupuolella kerrottiin, että Suomi esittää tehtävään entistä ulkoministeriä Haavistoa.
Ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että muita ehdokkaita on tiedossa tällä hetkellä kymmenen. Lisäksi epävirallisesti on kuultu muutamasta muustakin.
Tiedossa olevista ehdokkaista suurin osa tulee Euroopasta. Heidän joukossaan on esimerkiksi Ruotsin ehdokas Jesper Brodin, joka on suurinta osaa huonekalujätti Ikean myymälöistä hallinnoivan Ingka Groupin toimitusjohtaja. Hänen on jo aiemmin kerrottu siirtyvän tästä tehtävästä pian sivuun.
Ruotsin hallitus on perustellut Brodinin ehdokkuutta muun muassa sillä, että liike-elämässä kokenut henkilö voisi vahvistaa YK-järjestelmää sen nykyisissä haasteissa. Pakolaisjärjestö on joutunut vähentämään tuhansia työntekijöitä, koska kansainvälisen avun rahoitusta on leikattu.
Lisäksi on mainittu, että Brodin on tehnyt yhteistyötä UNHCR:n kanssa pakolaisten työllistämisohjelmien perustamisessa.
Kokeneita ehdokkaita
Ehdokkaiden joukossa on myös Pariisin pormestari Anne Hidalgo, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole Ranskan hallituksen tukea ehdokkuudelleen. Ranskan uusin hallitus esiteltiin vain viikko sitten.
Muita eurooppalaisia ehdokkaita ovat muun muassa Saksan Niels Annen, jolla on pitkä kokemus politiikan parissa, sekä sveitsiläinen diplomaatti Christine Schraner Burgener.
Ehdolla ovat myös esimerkiksi ghanalainen Matthew Kwesi Crentsil, jolla on yli 30 vuoden kokemus UNHCR:ssä työskentelystä sekä Irakin entinen presidentti Barham Salih.
Hallituksessa erimielisyyttä ehdokkuudesta
Haaviston ehdokkuudesta kertoi aikanaan Suomen YK-edustusto Genevessä. Se totesi, että Haavistolla on vuosikymmenien mittainen kokemus diplomatiasta, kriisinhallinnasta, rauhanrakentamisesta ja ihmisoikeuksista.
– Hän on valmis johtamaan rohkeudella, yhteistyöllä ja myötätunnolla, edustusto kirjoitti X:ssä.
Haaviston ehdokkuus ei ollut hallituksessa yksimielinen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) kirjoitti X:ssä, ettei kannattanut Haavistoa ehdokkaaksi.
Tavio totesi viestissä Ilta-Sanomille, että esitys ehdokkuudesta oli kuitenkin pääministeripuolue kokoomuksen päätösvallassa, joten perussuomalaiset ei kyennyt sitä kaatamaan.
Valinta ennen vuodenvaihdetta
Nykyisin YK:n pakolaisasiain päävaltuutettuna on italialainen Filippo Grandi. Hänen toinen virkakautensa päättyy vuodenvaihteessa.
Seuraavan päävaltuutetun valinnasta päätetään YK:n yleiskokouksessa YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin esityksen perusteella.
Oletus on, että valinta tehdään hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Kaikki hakijat on tarkoitus haastatella ennen valintaa.
UNHCR on Suomelle keskeinen avustuskohde ja yhteistyötaho. Suomen yleisrahoitus UNHCR:lle oli viime vuonna seitsemän miljoonaa euroa.