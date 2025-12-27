Kreetalle on tänä vuonna saapunut enemmän Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä Pohjois-Afrikasta kuin millekään muulle Kreikan saarista.



Kreikassa rannikkovartiosto pelasti jälleen lauantaina yli 130 ihmistä mereltä Kreetan edustalta. Poliisin edustajan mukaan viiden viime päivän aikana alueelta on pelastettu yli 800 ihmistä.



Lauantaiaamuna pelastetut ihmiset olivat kalastusveneessä Kreetan saariin kuuluvan Gavdosin eteläpuolella. Viranomaiset eivät ole kertoneet, minkä maiden kansalaisia veneen kyydissä oli.



Monet Libyasta Kreetalle pyrkivät ihmiset hukkuvat vaarallisella merimatkalla.



Joulukuun alussa miltei parikymmentä ihmistä löytyi kuolleena, kun heidän veneensä oli uponnut Kreetan rannikon edustalla. Suurin osa oli sudanilaisia ja egyptiläisiä. 15 ihmistä ilmoitettiin kadonneiksi, ja vain kaksi selvisi hengissä.



YK:n pakolaisjärjestön mukaan lähes 17 000 Eurooppaan pyrkivää ihmistä on saapunut Kreetalle kuluvan vuoden aikana. Määrä on suurempi kuin millään muulla Kreikan saarella.



Heinäkuussa Kreikan hallitus ilmoitti Pohjois-Afrikasta tulevien ihmisten turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttämisestä muutamaksi kuukaudeksi. Hallituksen mukaan päätös oli välttämätön tulijoiden suuren määrän vuoksi, mutta monet ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat sitä.