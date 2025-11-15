Afganistanilainen Masih kertoo pitkän prosessin aikana pohtineensa jopa sitä, miksi on edes syntynyt, kun elämä on pelkkää kärsimystä.
Tilanne Afganistanissa paheni kesällä 2021 nopeasti. Yhdysvallat ja sen liittolaiset vetäytyivät keväällä 2021 maasta, ja Taliban-liike täytti valtatyhjiön.
Talibanin myötä palasi tiukan uskonnollinen kuri ja mielivalta. Talibanin sotilaat muun muassa pahoinpitelivät miehiä, joilla ei ollut partaa.
– Vammani takia minulla ei kasvanut parta. Olin kärsinyt siitä koko nuoruuteni ja minua oli kiusattu siitä. Nyt pelkäsin, mitä talibanit tekisivät minulle.
Näin Masih kertoo Anna Kuokkasen Odotustila-kirjassa, johon kuvajournalisti ja tutkija Kuokkanen on taltioinut kuuden turvapaikanhakijan kokemukset ja kuvat heidän elämästään hakuajalta.
Masih'n perhe yritti monien muiden lailla pakoon ennen kuin viimeinen portti länteen, Kabulin lentokenttä sulkeutui heiltä. Perhe piileskeli ja odotti viikon ajan ja lopulta he saivat Ranskasta ilmoituksen heille myönnettävästä turvapaikasta. Lentokentällä vallitsi kuitenkin kaaos, kun lennolle pyrki tuhansia ihmisiä.
– Jotkut olivat todella ilkeitä ja kysyivät minulta, miksi olen tullut lentokentälle ja miksi minun kaltaiseni tulisi päästä pois. Heidän mielestään vein paikan joltakin ei-vammaiselta.
Masih kertoo, että lopulta he pääsivät suomalaisten sotilaiden luokse.
– Olin helpottunut, kun suomalainen sotilas auttoi minut kanavan yli, kertoo Masih kirjassa.
Masih'n mukana oli muun muassa Suomessa asuva evakuointilistalla ollut täti, jolle oli luvattu paikka koneessa. Useiden puheluiden jälkeen lopulta myös Masih'n perhe pääsi Suomeen lentävään koneeseen.
Seuraavat kaksi kuukautta viisihenkinen perhe asui tädin yksiössä. Suomen Journalistiliittotarjosi perheelle vierailijoille tarkoitettua kaksiota, koska perhe joutui pakenemaan maasta perheen isän uutistenlukijan työn vuoksi.
– Aluksi minun oli vaikea uskoa, että olin Suomessa. En ollut voinut kuvitella, että menisin joskus tätini luokse. Se oli vain unelmointia.
Masih on löytänyt jo luottoparturin Suomesta.
Odotusaika vei toivon
Suomessa Masih'n mieliala laski turvapaikkapäätöksen odotuksen jatkuessa kuukausi toisensa jälkeen.
– Oli vaikeaa, koska minulla ei ollut ystäviä. Olin huolissani ja stressaantunut. Mietin, mitä tekisimme, jos emme saisikaan oleskelulupaa. Jossain vaiheessa menetin toivoni.
Lain mukaan turvapaikkahakemusten käsittely saa Suomessa kestää enintään 6 kuukautta. Käsittelyaika voi Maahanmuuttoviraston mukaan olla kuitenkin pidempi, jos esimerkiksi hakemukseen liittyviä tosiasioita on vaikea todentaa tai turvapaikkahakemuksia on paljon samaan aikaan odottamassa.
Oikeusapua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille antavan kansalaisjärjestö Pakolaisneuvonnan mukaan turvapaikkapäätösten saamisen ajallista kestoa ja sen tulosta onkin vaikea ennakoida.
– Vuonna 2015 tulleista noin 30 000 hakijasta osa on joutunut odottamaan kymmenen vuotta ensimmäistä myönteistä turvapaikkapäätöstä, vaikka perusteet suojeluun olivat tiedossa heidän saavuttuaan Suomeen, kertoo toiminnanjohtaja Pia Lindfors Pakolaisneuvonnasta.
Lindforsin mukaan ensimmäinen kielteinen päätös sen sijaan voi tulla suhteellisen nopeasti, koska perusteita ei ole alun perin selvitetty kunnolla.
– He ovat vasta myöhemmin saaneet luvan alkuperäisillä perusteilla, joskus useammankin uusintahakemuksen jälkeen. Heille olisi siis alun perin pitänyt myöntää lupa kymmenen vuotta sitten, mutta silloin heidän suojelun tarvettaan ei tunnistettu.
Kymmenen vuotta turvapaikanhakijoita seurannut Kuokkanen huomasi, kuinka raskas ja vaikea pitkä odotusaika oli hakijoille.
– Se on monelle hankalaa, jos on kotimassa tottunut tekemään töitä ja olemaan aktiivinen, ja koska prosessi on muutenkin aika stressaava. Jos ei ole sen aikana mielekästä tekemistä, niin se vain lisää henkistä kuormitusta.
Pakolaisneuvonnan mukaan Suomeen on tullut tänä vuonna syyskuuhun mennessä vain 1500 turvapaikanhakijaa. Yksittäisten prosessien lopputulos on Pakolaisneuvonnan juristeillekin usein epävarma.
– Kynnys siihen, että Suomesta saa suojelua, on todella todella korkea, toteaa Lindfors.
Pakolaisneuvonnan mukaan turvapaikanhakijoiden odotusaika uhkaa venyä yhä uusien lakimuutosten vuoksi.
Lopulta päätös tuli
Masih´n perheen turvapaikkapäätöksen saaminen kesti vuoden, mutta siitä huolimatta hakuaika oli tosi raskas perheelle.
Suomeen tulon jälkeen Masih on saanut ensimmäisen kunnollisen diagnoosin. Hänellä on cp-vamma.
Afganistanissa vammaisten oikeudet ovat heikot eikä häntä ollut tutkittu aiemmin, vaikka hänellä oli liikuntavaikeuksia, kipuja ja vaikea puhevamma. Suomessa aloitettiin myös testosteronihoito, joten Masih´n parta alkoi vihdoin kasvaa – mistä hän on ylpeä.
– Toivon, että pääsen opiskelemaan ja löydän sen jälkeen töitä.
Masih rakastaa uimista ja Hietaniemen ranta on siihen täydellinen paikka.
Masih on saanut jo suomen kielen opetusta, hän on saanut oman henkilökohtaisen avustajan ja hän on muuttanut omaan asuntoon palvelutaloon.
Kuokkasen seuraamista hakijoista kaikki saivat eri mittaisten odotusaikojen jälkeen jäädä lopulta Suomeen. Neljä sai turvapaikan, yksi sai jäädä avioliiton vuoksi ja toinen töiden vuoksi.
Kuokkasen mukaan näistä hakijoista yhden ihmiskaupan uhrin myönteisen päätöksen saaminen kesti viisi ja puoli vuotta.
– Kyseinen hakija joutui tekemään valituksia ja uusintahakemuksia, kertoo Kuokkanen.
