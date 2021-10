Suomi lahjoittaa Latviaan kuusi hengityskonetta – "Oma tilanne ei vaarannu"

Latvia on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta apua maan pahenevan koronatilanteen vuoksi. Latviassa on raportoitu torstaina ennätysmäärä koronakuolemia vuorokauden aikana. Koronavirukseen liittyviä kuolemia raportoitu 64 ja uusia tartuntoja 2 919.

Latvia on pyytänyt erityisesti lääkintälaitteita, joita on tarkoitus käyttää tehohoitopotilaiden hoidossa.

– Mekanismi on sen kaltainen, että me tarjoamme ja vastaanottajamaa hyväksyy tarjouksen. De facto se tarkoittaa, että aika suurella todennäköisyydellä se myös hyväksytään.

– Nämä ovat sellaisia, jotka ovat olleet niin sanotusti varmuusvarastoissa. Arvio on, että Suomessa tilanne ei tule sellaiseksi muuttumaan, että niitä tarvittaisiin. Hengityskoneista ei Suomessa koko epidemian aikana ole ollut pulaa. Pullonkaula tehohoitokapasiteetissa on riittävä, osaava henkilöstö, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Lasse Ilkka.

Ei heikennä Suomen kykyä selvitä epidemiasta

– Tottakai on arvioitu, että mikä on kansallinen tilanne. Ensisijaisesti arvioidaan, että Suomen oma tilanne ei vaarannu. Kysymys on siitä, että Suomi on kokoaan suurempi kansainvälisessä yhteisössä.