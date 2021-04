Suomi lupaa lähettää happipulloja koronakatastrofin keskellä kärvistelevälle Intialle

– Intia on yksi EU:n strategisista kumppaneista Aasiassa. Kumppanuuteen kuuluu solidaarisuus hädän hetkellä. Intia on auttanut muuta maailmaa lahjoittamalla ja viemällä valmistamiaan covid-19-rokotteita. Nyt Suomi ja EU haluavat auttaa Intiaa, sanoo ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston päällikkö Piritta Asunmaa tiedotteessa.

Intiassa on tällä hetkellä pulaa lääkkeistä ja hapesta eikä sairaaloihin voida ottaa uusia potilaita. Intiassa on todettu yli 16 miljoonaa koronatartuntaa ja lähes 200 000 kuolemaa viruksen seurauksena. Intia on pyytänyt apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.