Hallitukselta uusia koronapäätöksiä: Yli 70-vuotiaiden koronasuosituksista luovutaan – näihin maihin avataan rajoja, Ruotsi ei listalla

Hallitus on tänään käsitellyt kokouksessaan rajakysymyksiä, etätyötä ja yli 70-vuotiaita koskevia suosituksia. Hallitus kertoi illansuussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa päätöksistään näihin koronavirukseen liittyvistä aiheista.

Vahvistetut koronavirustapaukset ovat olleet Suomessa jatkuvassa laskussa. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on aivan toinen, ja hallituksen edustajat kommentoivat myös länsinaapurin tilannetta ja sen vaikutuksesta Suomen Ruotsin-rajaan.

Kello 17.19: Tilaisuus alkaa. Läsnä on peruspalveluministeri Krista Kiuru, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, ulkoministeri Pekka Haavisto ja sisäministeri Maria Ohisalo.

Epidemia jatkaa hidastumistaan. Tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,4-0,8, mikä tarkoittaa epidemian hidastuvan. Nyt on tullut aika luopua eri suosituksista ikäihmisiin liittyen. Valtioneuvosto ei enää anna mitään suositusta tiettyyn ikään perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. THL:n suositukset koskevat tästä eteenpäin kaikkia suomalaisia.

Kello 17.30: Ilta-Sanomat kysyy ministeri Kiurulta joko nyt uskaltaa halata lapsenlapsia. Kiuru vastaa, että jokaisen suomalaisen on hyvä noudattaa THL:n suosituksia, mutta omaa harkintaa saa käyttää omaisten ja lähipiirin kanssa. Oma harkinta saattaa johtaa siihen, että jokainen ihminen tekee omat päätöksensä myös halausten suhteen. "Yleistä halaussuositusta emme anna."

Kello 17.40: Sisäministeri Maria Ohisalo: Kuljemme eteenpäin kohti vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden ja Schengen-maiden osalta. Matkustusrajoituksista luovutaan 13.7. alkaen maiden kanssa, joissa koronatilanne samankaltainen kuin maissa, joiden osalta rajoitukset on jo poistettu. Asiasta linjataan viimeistään 10.7. Alustavalla listalla on yhdeksän Schengen-maata: Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari ja Liechtenstein ja Schengeniin kuulumattomia EU-maita toistaiseksi ovat Kroatia, Kypros ja Irlanti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto: Koronauutiset Brasiliasta ja Yhdysvalloissa ovat huolestuttavia. Joissain maissa on myös merkkejä toisen korona-aallon tulemisesta. Suomessa tilanne on hyvä, ja se on ennen kaikkea suomalaisten omaa ansiota. Valitettavasti joukko maita jää odottamaan yhdeksän maan seuraamista rajoitusten poiston osalta.