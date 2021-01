HUS:n Lasse Lehtonen uskoo uuden koronamuunnoksen leviävän laajalle myös Suomeen: "Olemme ehkä noin kuukauden jäljessä Tanskan tilanteesta"

– Liikenteen keskeyttämisestä huolimatta B117-virusmuunnosta on havaittu useissa Euroopan maissa. Tanskassa virusmuunnoksen esiintymistä on seurattu aktiivisesti ja siellä virusmuunnoksen esiintyvyys on suurin piirtein kaksinkertaistunut viikoittain ensihavainnosta lähtien. Maan terveysviranomaiset arvioivatkin tammikuun alussa, että B117-virusmuutos tulee jo helmikuun 2021 lopussa olemaan vallitseva virustyyppi, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.