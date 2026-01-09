Poliisi on vahvistanut tutkivansa kuolemaa, kertoo Turun Sanomat.

Turussa alzheimeria sairastanut nainen kuoli joulukuussa epäilyttävissä olosuhteissa hoivayhtiö Esperi Caren hoivakodissa. Asiasta kertoo Turun Sanomat.

Lehden mukaan vanhus kuoli kuristumalla. Hän oli kuolinhetkellä sidottuna tuoliin.

Joulukuun 7. päivä tapahtuneesta kuolemasta kertovat lehdelle vainajan omaiset. He kertovat yrittäneensä selvittää Esperin hoivakodista, miksi iäkäs nainen oli sidottu tuoliin ja miten hän kuristui. Omaisten mukaan hoivakoti ei ole antanut heille vastauksia näihin kysymyksiin.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa lehdelle tutkivansa kyseisen vanhuksen kuolemaa.

