Suomessa on vielä kuntia, jonne koronan koura ei ole yltänyt – Puolangan pormestari naulaa avainkeinon: "Nopea ja riittävän tehokas reagointi"

Koronatilanne on jälleen kärjistynyt Suomessa syksyn mittaan ja tautitapausten yhteismäärä huitelee 16 000 paikkeilla. Maassa on kuitenkin 166 kuntaa, joissa tapauksia on todettu vähemmän kuin viisi. Yhteensä Suomessa on 310 kuntaa.