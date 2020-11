Joukkoaltistuminen laittoi Rautalammin koulut etäopetukseen – savolaiseen pikkukuntaan liittyvässä ketjussa todettu muutamassa päivässä jo 25 koronatartuntaa

Viime keskiviikosta alkaen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän alueella on todettu 25 tartuntaa, kertoo ylilääkäri Olli Lappalainen.

– Kyllä nämä ovat kytkettävissä yhteen. Joukkoaltistuminen on luokka- ja ryhmätiloissa tapahtunut vähitellen ja tämä on johtanut näihin positiivisiin tapauksiin, Lappalainen kertoo STT:lle.

Tartuntoja on todettu sekä ala- ja yläkouluikäisillä oppilailla että henkilökunnalla. Altistuneita kouluissa on kartoitettu noin 150, joista noin 60 on testattu, kertoo Rautalammin sivistysjohtaja Olli Lipponen STT:lle.