Suomen lentokentillä on tehty viime vuosien aikana muutamia havaintoja drooneista.
Asiasta kertoo STT:lle toimitusjohtaja Raine Luojus Fintrafficin lennonvarmistuksesta.
Hänen mukaansa droonihavainnot ovat johtaneet esimerkiksi lentoliikenteen keskeyttämiseen tai yksittäisen kiitotien sulkemiseen.
Luojus pitää todennäköisenä, että tapauksissa on ollut kyse drooniharrastajista, jotka eivät ole tienneet, millä säännöillä kenttien läheisyydessä toimitaan.
Kööpenhaminan ja Oslon lentoasemat jouduttiin eilen sulkemaan useiksi tunneiksi droonihavaintojen vuoksi.