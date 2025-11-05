Lentoliikenne on syksyn aikana keskeytetty väliaikaisesti useilla eurooppalaisilla lentokentillä.
Belgiassa lentoliikenne keskeytettiin tiistai-iltana toistamiseen Brysselin kansainvälisellä lentoasemalla Zaventemissa sekä Liegen lentoasemalla.
Asiasta kertoo Belgian yleisradioyhtiö RTBF.
Tiistai-iltana ehdittiin jo kertoa, että droonihavaintojen vuoksi aiemmin illalla keskeytetty lentoliikenne oli palautumassa normaaliksi. Drooneja havaittiin kuitenkin pian uudelleen, ja lentoliikenne keskeytettiin molemmilla kentillä toistamiseen.
Lennonjohdosta Belgiassa vastaava valtionyhtiö Skeyes sanoi yleisradioyhtiölle tiistaina, että tuoreeltaan mikään ei viitannut siihen, että Brysselissä ja Liegessä tehdyt havainnot olisivat yhteydessä toisiinsa.
Lentoja ohjattiin illan aikana ainakin Hollannin Maastrichtiin ja Saksan Kölniin.
Vastaavanlaisia tapauksia on kohdattu syksyn aikana useilla eurooppalaisilla lentokentillä. Lentoliikennettä on keskeytetty mahdollisten droonihavaintojen vuoksi väliaikaisesti muun muassa Tanskassa, Norjassa ja Puolassa.