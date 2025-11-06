Useita Brysselin lentokentälle matkalla olleita lentoja ohjattiin muualle torstai-iltana droonihavaintojen vuoksi.
Brysselin lentokenttä Belgiassa keskeytti toimintansa väliaikaisesti droonihavainnon vuoksi torstai-iltana, kertoo lennonjohtopalvelu Skeyesin tiedottaja. Tiedottaja ei tarkentanut, montako droonia oli havaittu.
Myös tiistaina havaintoja
Tiistaina sekä Brysselin että Liègen lentokentät jouduttiin sulkemaan useiksi tunneiksi vastaavien droonihavaintojen vuoksi.
Puolustusministeri kuvaili tiistain tapahtumia koordinoiduksi hyökkäykseksi. Viranomaiset selvittävät, kuka on häiriöiden takana ja ovatko ne osa laajempaa iskua Belgian ilmailuinfrastruktuuriin.