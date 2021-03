Suomessa miehet ovat naisia useammin hyvissä töissä – monen työpäivän pilaa kiire, kuormittavuus ja rankkuus

Suurin ero sukupuolten välillä näkyy hyvissä töissä, joissa miehistä on 42 prosenttia mutta naisista 28 prosenttia. Naiset tekevät miehiä useammin myös kiireen pilaamia, kuormittavia ja suorittavia rankkoja töitä.

– Miesten ja naisten kokemuksissa on tapahtunut eriytymistä, kun ne ovat aikaisemmin pikemminkin lähentyneet toisiaan, summaa erikoistutkija Hanna Sutela.

Profiloinnin aineistona on Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimus, jonka käyntihaastatteluissa saatiin 4 110 vastausta. Palkansaajat jaettiin erityyppisiin ryhmiin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofoundin Job Quality -mallin mukaan.

Ammatti ei määrää viihtymistä

Työprofiileista hyvien töiden ryhmä on suurin ja kattaa 35 prosenttia palkansaajista. Ryhmässä kaikki työolojen laatutekijät ovat plussalla. Kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet ovat keskimääräistä paremmat, työajat joustavat ja työyhteisössä hyvä ilmapiiri. Fyysinen ja henkinen rasitus jää vähäiseksi. Ryhmässä on mukana johtajien ja toimihenkilöiden lisäksi monia muita ammatteja kirvesmiehistä tarjoilijoihin.

Suorittavia kelpo töitä tekee vajaa viidennes palkansaajista. Mukana on esimerkiksi prosessi-, kuljetus-, palvelu- ja hoivatyöntekijöitä. Työajat eivät juuri jousta, työ on usein fyysisesti raskasta tai siihen sisältyy fyysisiä haittatekijöitä. Yhteishenki on kuitenkin hyvä, eivätkä kiire tai henkinen kuormitus juuri paina.