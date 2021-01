Tutkimus: Naisten ja miesten tulokuilu on yhä suuri

Pirstoutuvatko työurat? -hankkeessa on tutkittu tulokehitystä luonnontieteen, tekniikan, matematiikan ja metsäalan tutkintoja suorittaneilla naisilla ja miehillä, jotka olivat syntyneet vuosina 1960, 1965, 1970 tai 1975. Tuloksena oli, että sukupuolten välinen tulokuilu nousee yhtä ikävuotta kohti 7 000–10 000 euron suuruiseksi.

Naisten jyrkät uraportaat

Merkittävä syy sukupuolten välisiin tuloeroihin on sijoittuminen eri töihin. Jotta työelämän tasa-arvo lisääntyisi, naisia rohkaistaan kouluttautumaan tekniikan aloille.

– Eli naisten kannattaisi hakeutua useammin miesenemmistöisille, paremmin palkatuille aloille. Kun he näin sitten tekevät, havaitaankin, että he eivät pääse etenemään urallaan sen paremmin. Tässä tutkimuksessa osoittautui, että miesenemmistöisillä aloilla ja koulutustaustoilla ansiokuilu on suurin piirtein yhtä suuri kuin muillakin aloilla.