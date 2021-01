Kysely: Miehet havaitsevat työpaikoillaan enemmän syrjintää kuin naiset

Suomen Yrittäjien Kantarilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan miehet ovat havainneet omilla työpaikoillaan selvästi naisia enemmän syrjintää muun muassa iän, terveydentilan, poliittisten mielipiteiden, etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Eniten on ikään liittyvää syrjintää.

– On yllättävää, että miehet havaitsevat syrjintää selvästi enemmän kuin naiset. Erot ovat yllättävän suuria. Tämä herättää kysymyksiä, pohtii Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Syrjintä on tutkimusaiheena haasteellinen. Tulkinnat siitä, mitä syrjintä eri tilanteissa on tai mihin se on perustunut, voivat vaihdella vastaajien kesken ja eri aikoina, Rask kertoo sähköpostitse.