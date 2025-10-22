Poliisin nopeusvalvontakamera on anastettu Valtatie 75 varresta Siilinjärven Hamulan Laitisenmäessä, Itä-Suomen poliisi kertoo.
Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja lähipäiviltä- ja öiltä Siilinjärven Hamulasta, jossa Laitisenmäen kohdalla olleen nopeusvalvontakameran tolppa oli sahattu poikki ja tolpan päässä ollut laatikko kameroineen oli anastettu.
Anastus havaittiin tänään keskiviikkona.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena.
Kaikki havainnot ja tiedot anastukseen liittyen voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.