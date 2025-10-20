Museolta varastettiin muun muassa keisari Napoleon Bonaparten puolisolle kuuluneita esineitä.

Pariisissa seurattiin sunnuntaina tyrmistyneinä merkittävää jalokivivarkautta, jota presidentti Emmanuel Macron kutsui hyökkäykseksi ranskalaista kulttuuriperintöä kohtaan.

Taidemuseo Louvreen ei kohdistu usein murtoja. Le Monden mukaan museo joutui viimeksi varkauden kohteeksi vuonna 1998, kun ranskalaisen taidemaalarin Camille Corot'n teos anastettiin. Maalausta ei ole koskaan löydetty.

Varkaiden kohteiksi valikoitui kaksi vitriiniä, jotka sijaitsivat Louvren Gallerie d'Apollon -osastolla eli Apollonin galleriassa, jossa säilytetään Ranskan kruununjalokiviä.

Miljoonia maksanut timanttirusetti

Varastettujen arvotavaroiden joukossa oli muun muassa Ranskan keisari Napoleon Bonaparten puolisolle kuuluneita esineitä.

BBC:n mukaan Ranskan kulttuuriministeriö kertoo, että anastettujen korujen joukossa olivat kuningatar Maria Amalialle ja kuningatar Hortenselle kuuluneet safiirein koristellut tiara, kaulakoru ja korvakoru, Marie Louise Itävaltalaiselle kuuluneet smaragdikaulakoru ja -korvakorut, niin sanottu reliikkirintaneula sekä keisarinna Eugenien tiara ja timanttirusetti.

Keisarinna Marie-Louisen kaulakoru ja korvakorut esillä Apollonin galleriassa tammikuussa 2020.AFP / Lehtikuva / Stephane de Sakutin

Le Parisienin mukaan Louvre osti keisarinna Eugenien suuren, yli 20 senttimetriä korkean ja yli 10 senttimetriä leveän timanttirusetin vuonna 2008 yhteensä 6,72 miljoonalla eurolla.

Rusetti on koristeltu lähes 2 500 timantilla. Aiemmin rusetti oli yksityiskokoelmassa Yhdysvalloissa, Louvren verkkosivuilla kerrotaan.

0:25 Video: Tähän saliin murtovarkaat iskivät Louvressa – esillä olivat Ranskan kruununjalokivet.

Keisarinna Eugenien kruunu löytyi

Ranskalaisviranomaisten mukaan Louvren taidemuseon läheltä löytyi lisäksi sunnuntaina keisarinna Eugenien kruunu. Varkaiden hylkäämässä, kultaisten kotkien koristamassa kruunussa on yli 1 300 timanttia ja 56 smaragdia.

Tapausta lähellä oleva lähde kertoi AFP:lle, että varkaiden viemä kruunu oli vahingoittunut.

Ranskaa vuosina 1830–1848 hallinneen kuninkaan Ludvig Filip I:n puoliso Maria Amalia tunnetaan Ranskan viimeisenä kuningattarena.

Marie Louise oli Ranskan keisari Napoleon Bonaparten toinen vaimo. Kuningatar Hortense puolestaan oli Napoleonin veljen, Hollannin kuningas Ludvig Napoleonin puoliso ja vuosina 1852–1870 Ranskan keisarina hallinneen Napoleon III:n äiti.

Keisarinna Eugenie taas oli Napoleon III:n puoliso.