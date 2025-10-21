Espoon keskuksessa tuskaillaan alueen asukkaita ärsyttävän ilmiön kanssa. Kauppakeskus Entressen kaupoista anastettuja ostoskärryjä lojuu alueella ja osa seudun asukkaista vaikuttaa kuljettavan niillä tavaroita kotitaloille saakka.

Alueen asukas Satu Andersen julkaisi ilmiöstä vastikään kuvan espoolaisessa someryhmässä. Kuvassa näkyi suuri määrä ostoskärryjä kauppakeskus Entressen läheisyydessä.

Andersen kertoo MTV Uutisille kärryjä lojuvan seudulla yleisemminkin. Hän kuvaa ilmiötä lisääntyväksi ja silmiinpistäväksi.

– Vaunuja lojuu siellä sun täällä. Tämä on valitettava ilmiö, ja kärryissä on jumissa valtava summa rahaa.

– Kun oman asuntoni ovelle ilmestyi sellainen, laitoin siihen englanniksi lapun, että tämä on varastamista.

Andersenin mukaan ilmiöstä on keskusteltu someryhmissä aiemminkin.

Hän kertoo, että osaan tapauksista liittyvät huumeidenkäyttäjät, mutta ilmiössä on hänen mielestään kyse muusta kuin ilkivallasta.

– Ilkivalta olisi sitä, että paiskotaan pitkin ojia. Tämä on mielestäni enemmän systemaattista toimintaa. Ei olla sisäistetty suomalaista kauppakulttuuria. Tämä on ehkä amerikkalaisista elokuvista tuttua, että kärryissä roudataan tavaroita.

Andersen kertoo huudelleensa toisinaan ärhäkästi kärryjä vieneille ihmisillä. Hänen mukaansa somekeskustelun ja omien kokemusten perusteella vastauksena huomauttamiseen saa usein rasismisyytöksen.

Andersenille on kerrottu myös, että kyse on vaunujen lainaamisesta.

– Sitten sanon, ettei se ole lainaamista, vaan se on kauppiaan omaisuutta. Systeemi on se, että kärryt lainataan kaupan sisällä käyttöön.

Someryhmässä käydyn keskustelun perusteella vaunuja ”lainataan” ainakin Entressenissä sijaitsevasti S-marketista sekä Lidlistä.

Päivittäinen riesa

HOK-Elannon S-market ryhmäpäällikkö Henri Jalonen vahvistaa ilmiön MTV Uutisille.

Hänen mukaansa Entressenin myymälän henkilökunta hakee asiakkaiden matkaan lähteneitä ostoskärryjä takaisin lähes päivittäin.

Jalonen kertoo, että valtaosa kärryistä haetaan kauppakeskuksen lähialueelta muutaman sadan metrin säteeltä. Joskus kärryjä voi kuitenkin päätyä kilometrinkin päähän.

– Arviolta joitain kymmeniä kärryjä katoaa kokonaan vuositasolla.

– Ilmoitetut taloyhtiöiden pihoilla olevat kärryt pyritään noutamaan mahdollisimman nopeasti.

Jalosen mukaan someryhmän kuvassa näkyvä kärryletka oli määrä hakea takaisin kauppakeskukseen vielä maanantain aikana.

– Nyt kun asiasta on tullut tieto myymälälle.

Jalosen kuvaa ilmiötä sekä kaupan henkilökunnan että alueen asukkaiden kannalta harmilliseksi.

Hän kuitenkin muistuttaa, että valtaosa kauppakeskuksen asiakkaista jättää kärryt niille kuuluviin kärryparkkeihin.

Entä, mihin saakka kärryt saa luvallisesti viedä ja milloin kyse on jo varkaudesta?

– Kärryille löytyy myymälän edustoilta ja kauppakeskuksen parkkihallista useita kärryparkkeja, joihin ostosten yhteydessä käytetyt kärryt tulisi palauttaa. Valtaosa kärryistä palautuu näihin parkkeihin.

Voiko asiaan puuttua millään tapaa?

– Mikäli kärryjen vienti pois myymälän alueelta havaittaisiin, ohjeistaisi henkilökuntamme asiakasta jättämään kärryt niille tarkoitettuun paikkaan, Henri Jalonen HOK-Elannolta toteaa.

Laajempi ilmiö

Sama kiusallinen ilmiö on havaittu myös Matinkylässä. Kauppakeskus Ison Omenan Citymarketin kauppias Toni Pokela arvioi MTV Uutisille, että vuositasolla kaupasta katoaa kymmenittäin ostokärryjä.

– Tämä on valitettavan yleinen ja harmillinen ilmiö. Kärryä on löytynyt ties miten kaukaa. Olemme törmänneet jopa siihen, että niitä on viety metroon ja kärryjä voi löytyä Vuosaaresta saakka.

Kauppiaan mukaan ostoskärryn arvo on satoja euroja kappaleelta ja niiden vieminen kotiin tai kauppakeskuksen ulkopuolelle aiheuttaa mittavia kustannuksia vuositasolla.

Toni Pokelan mukaan lähtökohtaisesti vaunut noudetaan aina takaisin kotiin, kun tieto karkuteillä olevasta kärrystä saavuttaa kauppiaan. Usein karkulaisista ilmoittavat asiakkaat.

– Meiltä lähtee joku pakettiautolla niitä hakemaan.

Citymarket-kauppias kuvaa ihmisten tällaista käytöstä itsekkääksi.

– Kaikki tietävät, että ne on tarkoitettu ostosten kuljettamiseen kauppakeskuksen sisällä eikä kotiinkuljetukseen. Se on kuin ottaisi toisen polkupyörän ja lähtisi sillä ajelemaan.

Pokelan mukaan kärryjen anastaminen on ylipäätään kaupan alalla ikävä ja yleinen ilmiö, varsinkin suurten kauppakeskusten alueilla.

Toni Pokela törmäsi ilmiöön aikoinaan myös toimiessaan kauppiaana Helsingin asematunnelissa.

– Ihmiset ottivat kärryjä ja lähtivät piknikille Ullanlinnaan.

