Pariisin pääsyyttäjä kertoo ranskalaisviranomaisten etsivän neljää miestä, joiden epäillään varastaneen sunnuntaina taidemuseo Louvresta jalokivi- ja korusaaliin.
Syyttäjän mukaan neljä miestä muodostavat iskuryhmän.
Lue myös: ”Korvaamattomat" Napoleonin korut olivat hetkessä tiessään – Louvren ryöstäjien kyydistä putosi kruunu
Le Parisien -lehden mukaan syyttäjä kertoo, että iskuryhmän tavoitteena oli anastaa yhdeksän arvoesinettä. Ryhmän onnistui kuitenkin varastaa vain kahdeksan esinettä.
Syyttäjä vahvistaa, että keisari Napoleon III:n puolisolle, keisarinna Eugenielle kuulunut kruunu on löytynyt.