Some avasi portit törkeille taideväärennöksille, joita KRP tutkii kymmeniä vuodessa: Nyt tekoälyllä voi tehdä Rembrandtin

– Nykyään taideteoksista on helposti saatavilla kuvia netistä ja tekniikat kehittyvät jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi tekoäly lisää mahdollisuutta väärentää teoksia. Tiedän tapauksia, joissa tekoälyn avulla on teetetty esimerkiksi Rembrandtin teos, sanoo rikosylikonstaapeli Eva Närhi Keskusrikospoliisista.

Kymmenen viime vuoden aikana Keskusrikospoliisissa on paljastettu ainakin noin 500 teosta, jotka on lähetetty Kansallisgalleriaan arvioitavaksi. Sen lisäksi poliisin tietoon tulee jatkuvasti ympäri Suomea muita taideteoksiin liittyviä väärinkäytöksiä, joita tutkitaan esimerkiksi tekijänoikeusrikoksena.

Kopio somesta ja Toriin myyntiin

Immosen öljyvärimaalauksissa on usein teemana eläimet kuten ketut, pandat ja kauriit. Tapauksen esitutkinta on vielä alkuvaiheessa, ja Immosen on vielä vaikea arvioida töidensä kopioimisesta koituvia taloudellisia tappioita. Immonen sanoo huomanneensa, että monesti kopioinnin kohteeksi joutuvat ne taitelijat, joilla on hyvin tunnistettava ja persoonallinen tyyli.