Poliisi epäilee kuparivarkaan aiheuttaneen sähkökatkon suurelle määrälle kotitalouksia Espoossa.
Sähköt menivät viime sunnuntaina poikki lukuisista kotitalouksista Espoon Lintuvaaran alueella erikoisesta syystä.
Vika paikantui poliisin tiedotteen mukaan sähkökeskukseen, joka sijaitsi purettavana olevan kiinteistön läheisyydessä.
Kiinteistössä kävi ilmi, että kuparikaapeleita oli katkottu ja muita kuparisia osia oli irrotettu.
Lisäksi alueella oli aiemmin havaittu tuntematon pakettiauto.
Poliisi epäileekin, että paikalla oli käynyt ihminen, joka oli pyrkinyt varastamaan kupariosat.
Tapahtumapaikalla poliisin kanssa olleiden ammattilaisten mukaan toiminta on ollut epäillylle itselleenkin hyvin vaarallista.
Lisäksi teko aiheutti laajan, hetkellisen sähkökatkon.
Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä ja epäilee tällä hetkellä yhtä ihmistä varkauden yrityksestä.