Pitkäkyntisten matkaan on lähtenyt tänä syksynä julkisia veistoksia tai osia niistä – "Meillä täysin uusi ilmiö"

– Varkauksiahan on ollut, mutta usein ne kohdistuvat rakennusten osiin, jotka pystytään korvaamaan toisilla samanlaisilla. Mutta taideteoksen kanssa tämä on aivan eri asia. Siinä menetetään taiteelliset arvot. Olen itse käyttänyt tässä ilmaisua "vain muutaman dollarin tähden", Green sanoo.

Viinikan lampipuistossa sijainnut Kalapoika on irrotettu kokonaisena jalustastaan ja Lauri Viidan muistomerkistä Pispalanharjulla on irrotettu isoja paloja.

Tänä syksynä on varastettu myös Lappeenrannassa Tiurun entisen sairaalan pihalta Kurjet-veistos ja Mäntsälän seurakunnan hautausmaalta Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki Karjalan neito.

Tampereella ei olla luovuttajatyyppejä

Hänen mukaansa myös riskianalyysia tehdään julkisen taiteen osalta. Mietinnässä on esimerkiksi, miten valaistuksen parantaminen vaikuttaisi.

– Se on hieman isompi hanke, koska veistoksia on Tampereella paljon.

"Ihmiset haluavat nyt auttaa"

Green muistuttaa, että ihmisten on päästävä julkisten veistosten lähelle.

– Emme voi mitään sähköpaimenia sijoittaa niiden ympärille. Mutta joidenkin teosten yhteydessä on ehkä mahdollista harkita sijaintipaikka uudestaan.

Green ottaa esimerkiksi Kalapojan, joka on sijainnut Viinikan lampipuistossa omalla pienellä laiturillaan.

– Mutta mitäpä, jos veistos olisi keskellä lampea. Emme tietenkään voi kaikkia Tampereen vesielementtejä pistää täyteen julkista taidetta. Mutta tämmöinen on yksi vaihtoehto.

– Julkinen keskustelu kertoo siitä, että on mahdollisuuksia saada se takaisin, ja ihmiset haluavat nyt auttaa, hän sanoo.

Romukauppiailla varkausilmoitusjärjestelmä

Liitolla on erityinen varkausilmoitusjärjestelmä, johon kuka tahansa yritys tai yksityishenkilö voi käydä tekemässä ilmoituksen.

– Kun ilmoitus tehdään meidän sivustollamme, niin sen jälkeen käännän sen kaikkiin jäsenyrityksiimme. Tämän lisäksi jakelussa on myös poliisilaitoksia. Vaikka jakelussa onkin poliisilaitoksia, se ei korvaa rikosilmoitusta, koska mehän emme sitä voi kenenkään puolesta tehdä.

Vaikka haasteita on, varkausilmoitusjärjestelmän avulla on myös onnistuttu saamaan varastettua tavaraa takaisin. Yksi tällainen onnistuminen on ollut Vantaalla sijaitsevan suihkulähteen osan löytyminen.