MTV:n teettämässä kyselyssä keskustan piirihallitusten jäsenet ovat tyytyväisiä niin puolueen linjavalintoihin kuin puoluejohdon suoritukseen.

Keskustan puoluejohto ja eduskuntaryhmä ovat onnistuneet hyvin oppositiossa. Näin linjaavat puolueen eri maakuntien piirihallitusten jäsenet MTV:n teettämässä kyselyssä.

Puolueen onnistumista pitää vähintään melko hyvänä lähes 90 prosenttia vastanneista. Suurin osa antaa arvosanaksi "melko hyvän".

MTV

Puheenjohtaja Antti Kaikkosen suoritusta enemmistö pitää jopa erittäin hyvänä. Tulokset olivat melko samoja myös vuoden 2024 lopulla tehdyssä edellisessä kyselyssä. Kaikkosen suosio omien keskuudessa on kasvanut hieman.

MTV

Kenttäväki kaipaa kuitenkin yhä lisää kannatusta ja sitä olisi kuulemma saatavissa puhumalla erityisesti aluepolitiikasta, sotesta ja talouskasvusta. Keskusta on pitänyt juuri näitä teemoja esillä eduskunnassa, mutta kentällä kaivataan lisää

– Nyt aluepolitiikka on vähän jäänyt tämmöiseksi kaupunkipainotteiseksi. Suomea ei ole ajateltu kokonaisuutena. Se on yksi seikka ja toinen on sitten sosiaalipolitiikka eli hyvinvointialueet on vedetty liian tiukille, joensuulainen piirihallituksen jäsen Jari Lauronen pohtii.

– Tärkeitä teemoja ovat kasvu, työttömyys ja sote. Pidän tärkeänä, että puututaan pienyrittäjien ja yksinyrittäjien asemaan. He ovat kuitenkin nostaneet Suomen talouden monta kertaa. Uskon, että sieltä sitä kasvupotentiaalia löytyy, miettii puolestaan lietolainen piirihallituksen jäsen Arto Tikka.

Perussuomalaisista toivotaan siirtymää

Piiripäättäjät uskovat, että Perussuomalaisiin ja kokoomukseen pettyneistä äänestäjistä voisi löytyä kasvuvaraa keskustalle.

Perussuomalaiset ovat suosituin suunta kannatuksen ryöväämiselle.

MTV

Kolmanneksi potentiaalisin kasvusuunta on keskustalaisten mielestä Sdp:n kannattajat.

Joulukuussa tehtyyn Corefinerin kyselyyn vastasi 152 keskustan eri piirihallitusten jäsentä eli hieman yli puolet kaikista puolueen piirihallitusten jäsenistä.

Verkkokysely toteutettiin 2.12.2025 - 18.12.2025 välisenä aikana.