Maastohiihdon maailmancup jatkui viikonloppuna Lillehammerissa norjalaisten hallitessa kisatapahtumia mielin määrin. Vaikka suomalaisten tuloskunto oli paikoin kohtuullisen hyvää, erot kärkeet kertyivät hurjiksi - erityisesti naisten kohdalla.

Kun maastot muuttuivat rankemmiksi, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä laittoi merkille Therese Johaugin korostuneen ylivoiman. Heidi Weng hävisi Johaugille 20 kilometrin yhdistelmäkilpailussa peräti reilut 42 sekuntia. Kymmenen kilometrin väliaikalähdössä kaksikko tuli maaliin samassa järjestyksessä, mutta sillä kertaa vain reilun 11 sekunnin erolla. Kolmanteen, Astrid Slindiin, kaulaa koitui kuitenkin reippaat 43 sekuntia.

– Taisin Rukallakin jo mainita, että hän kyllähän hän (Johaug) oli (yhteislähtökilpailun) paras hiihtäjä, vaikka hän ei kisaa voittanutkaan. Kyllähän tämä melkoinen myrskyvaroitus oli muille kilpailijoille, kun otetaan vielä huomioon, että hänen vauhtinsa ihan varmasti tästä vielä paranee. Toki varmasti paranee monen muunkin, mutta jos miettii sunnuntain kilpailun eroa niin kyllä siinä muilla on aika paljon tekemistä, Isometsä mietti.

Krista Pärmäkoski oli yhdistelmäkilpailussa lopulta kahdeksas, Kerttu Niskanen kymmenes. Ensin mainittu hävisi Johaugille minuutin ja 41,7 sekuntia. Niskasen ja Johaugin maalintulon välillä ehti kulua minuutti ja 57,6 sekuntia.

– Kuten vähän odotettua oli, eteenpäin on menty Rukaan nähden. Se on selvä asia. Mutta olennaista on tietysti lopulta se, kuinka paljon sitä eroa kärkeen ja mitalisijoihin kertyy. Se on tällä hetkellä vielä aika iso.

Pärmäkoski jäi Jessie Digginsin nappaamasta kolmannesta sijasta reilut 40 sekuntia.

– Tässä vaiheessa yleinen kommentti on, että kyllä meidän vauhti tästä vielä paranee, mutta niin se paranee monella muullakin. Sitä kautta jokainen kiinni otettava sekunti on kovan työn takana. Mitalisijoista ollaan vielä tällä hetkellä kaukana. Eivät ne mitään utopiaa ole, mutta yhtään vastoinkäymistä ei saa tulla, sen verran ollaan takamatkalla.

Isometsän mukaan suomalaisnaisten erot terävimpään kärkeen ovat olleet isompia kuin hän kauden alla odotti niiden tässä vaiheessa olevan.

– Kyllä se on yllättänyt. Onko Johaugin paluu tarkoittanut sitten sitä, että tällä hetkellä hiihdetään vähän lujempaa? Frida Karlssonin veto Rukalla oli myös mykistävä, joskaan ei toistuva suoritus. Erot ovat isoja ja sitä mieltä ovat varmasti hiihtäjät itsekin.

Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen seuraa tarkasti Davosin tuloksia myös Tour de Skitä ajatellen.

Pärmäkoskeen ei kohdistunut ennen kauden alkua isoja odotuksia. Isometsä tosin arvioi, että kyseessä on saattanut olla urheilijan oma pyrkimys purkaa ylle asettuvia paineita.

– Varmasti Krista silti kauden alulta paljon odotti. Ei urheilija koskaan lähde kisoihin sillä mielellä, että en itseltäni mitään odota, että menisipä huonosti. Hän on antanut julkisuuteen ymmärtää, ettei ole mitään odotuksia. Sehän ei varmaankaan ihan näin ole. Hän on hiihtänyt kuitenkin ihan pirteästi, ei siinä mitään.

– Hyvin pitkälle tässä (naisten tilanteessa) on ollut kyse siitä, että Kerttu Niskanen on ollut kaukana parhaasta vireestään ja se hiihtäminen on sen näköistäkin, että se viretila on vielä kaukana. Jos hän kuitenkin pääsee siihen iskukykyyn ja vireeseen kuin viime vuonna, se riittää pitkälle. Siihen on kuitenkin vielä matkaa, joten tuleva Davosin viikonloppu on todella tärkeä.

Maailmancupin kolmas kisaviikonloppu käydään Sveitsin Davosissa. Perjantain vapaan parisprintin ja lauantain vapaan sprintin jälkeen sunnuntain ohjelmassa on suomalaisille mieluisa 20 kilometrin väliaikalähtö perinteisellä hiihtotavalla.

– Jos siinä kisassa ollaan vielä oikein kaukana, silloin voimme käyttää termiä ”olemme huolissamme”. Sitä termiä ei vielä tarvitse käyttää.

Korkealla läpi uransa viihtynyt Niskanen voitti viime kaudella Davosissa perinteisellä hiihdetyn 20 kilometrin takaa-ajokisan. Latujenkin pitäisi suosia sinivalkoisia, joita lähestyy jo joulutauon jälkeen koittava Tour de Ski.

– Nyt kun Johaug on mukana, ykkössija on ikään kuin jaettu. Frida Karlsson ei kuitenkaan lähde Davosiin, joten siinä alkavat palkintopallisijat olla jo käden ulottuvilla.

Jasmi Joensuun tavoittelema palkintopallisijoitus antaa vielä odottaa itseään.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen ilmaisi viikonloppuna Ylen haastattelussa huolensa suomalaisnaisten kunnosta normaalimatkoilla, joissa ero kärkeen on Pasasenkin mukaan kokonaisuudessaan suuri.

– Pasanen on varmasti lähempänä tilannetta kuin minä ja tietää varmasti tilanteen vielä paremmin. Haluaisin olla armollinen asiantuntija ja odottaa vielä ensi viikonlopun, koska hiihtäjät ovat itse puhuneet jonkin verran Davosista, että siellä viimeistään pitäisi kulkea.

Tulevan viikonlopun maasto on Isometsän omankin kokemuksen mukaan kuin tehty suomalaisille, joilla on paikan päältä myös perinteitä pärjäämisestä.

– Siellä hiihdetään pitkää ja loivaa nousua. Vuorohiihtopätkää, jossa on vitosen ladulla yksi 15 sekuntia kestävä haarakäynti ja muuten hiihdetään vuorohiihtoa ja tasatyöntöä. Se on suomalaiseen hiihtotyyliin sopiva. Nousut ovat pitkiä, joten nopeusominaisuudet eivät ratkaise vaan jaksaminen. Kärkihiihtäjämme ovat perinteisellä todella jaksavia, Kerttu ja Iivo nyt esimerkkeinä. Kun mennään korkealle yli 1500 metriin, jaksaminen korostuu vielä entisestään.

– Lauantailla hiihdettävä vapaan sprintti on taas tärkeä kilpailu Jasmi Joensuulle. Hän on avoimesti puhunut siitä palkintopallisijasta, joten tuo on taas hänelle varmaan pääkilpailu, kun Lillehammer meni vähän mönkään. Monelle suomalaiselle sprintterille tuo saattaa myös olla jopa tärkein näyttöpaikka Trondheimin MM-kisoja silmällä pitäen.

Suomen joukkue Davosissa:

Naiset:

Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Hilla Niemelä, Kerttu Niskanen, Tiia Olkkonen, Krista Pärmäkoski

Miehet:

Ville Ahonen, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Emil Liekari, Wiljam Mattila, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Eero Rantala, Lauri Vuorinen