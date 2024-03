Suomen suurlupaus on valmentajan unelmapelaaja – myöntää uuden ympäristön haasteet: ”Vähän on hampaankoloon jäänyt”

Viime vuosina HJK:ssa, niin Veikkausliigassa kuin eurokentilläkin, edukseen esiintynyt Keimolan Kaikun kasvatti siirtyi tälle vuodelle Pohjois-Amerikan MLS-liigaan D.C. Unitedin riveihin. Kaikesta on pääteltävissä, että kyseessä on pelaaja, jonka varaan maajoukkue haluaa laskea tulevaisuudessa lisää.

– Se on erittäin palkitsevaa. Olen unelmoinut siitä ja tehnyt sen eteen jo pitkään paljon töitä. Se on sellainen asia, jota arvostan todella korkealle. Tietenkin koitan pelata sen mukaisesti ja nauttia joka hetkestä, Peltola kommentoi nykyistä asemaansa Huuhkajissa keskiviikkona MTV Urheilulle.

D.C. Unitedissa rooli on muotoutunut puolustavaksi. Se on vaikuttanut myös Peltolan näkemykseen mielipaikastaan seurajoukkueen ryhmitelmässä.

– Kyllä se on kutospaikka, puolustavana keskikenttänä. Olen pelannut sitä aika paljon. Se on se tutuin. Topparinakin käy, etenkin kolmen keskuspuolustajan linja on tullut jo aiempina vuosina erittäin tutuksi.

Uusi MLS-kausi on käsittänyt uuden seuran kohdalla toistaiseksi neljä ottelua. Peltola on pelannut niissä kaikissa täydet minuutit.

– Aika paljon on ollut sopeutumista. Pelityyli on aika uusi siihen verrattuna, mihin olin HJK:ssa ja maajoukkueessa tottunut. Paljon potentiaalia siinä kuitenkin on, joten olen luottavainen, että käyrät lähtevät vielä nousuun. Vähän on hampaankoloon jäänyt, parannettavaa on, Peltola arvioi.