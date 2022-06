Suomen superlupausta tyrkytetään Huuhkajiin – on nyt nostamassa joukkuettaan harvinaiseen saavutukseen: "Fiilis on todella latautunut"

Naatan Skyttä on loistanut peliesityksillään Pikkuhuuhkajien liitäessä neljään perättäiseen voittoon. Voittomaali tiistain Azerbaidzhan-ottelussa oli jo hänen karsintojensa kuudes ja neljäs edelliseen kolmeen peliin.

Ranskalaisseura Toulousea edustavan Skytän peliesitykset eivät myöskään ole jääneet suomalaisilta jalkapallokannattajilta huomaamatta. Kuluneen viikon aikana Ilves-lahjakkuutta on viety puheissa entistä vahvemmin Huuhkajiin, mikä on luonnollisesti ilahduttanut 20-vuotiasta pelintekijää.

– Kyllähän se mukavalta tuntuu. Muutkin huomaavat, että peli kulkee. Positiivista palautetta ja pelkkiä hyviä fiiliksiä, toteaa Skyttä MTV Urheilun haastattelussa.

Skyttä ei kuitenkaan anna ylistyspuheiden päästä liian syvälle pääkoppaan. Viimeiset puolitoista vuotta Toulousessa ovat opettaneet kärsivällisyyttä.

– Totta kai toivon, että se päivä joskus koittaisi. Mutta itse siihen ei toki voi vaikuttaa muuten kuin pelaamalla tarpeeksi hyvin ja osoittamalla kuuluvansa sinne, Skyttä jatkaa.

A-maajoukkuedebyytin sijaan Skytän keskittyminen onkin totaalisesti nykyhetkessä ja jatkokarsintapaikan varmistamisessa.

– Asia lienee ajankohtaisempi sitten tulevaisuudessa, mutta keskitytään nyt ensin näihin peleihin, hän jatkaa.

– Sen olen Toulousessa oppinut, että pitää pysyä kärsivällisenä ja pitää maltti. Tässä ollaan vielä todella nuoria, joten on vain pidettävä pää kylmänä, treenattava joka päivä niin hyvin kuin mahdollista ja katsoa sitten kymmenen vuoden päästä mihin se lopulta riitti.

Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Juha Malinen on antanut nuorukaiselle hyvin vapaan roolin joukkueen kapellimestarina ja se on tuottanut tulosta.

Markku Kanervan Huuhkajissa pelitapa on kuitenkin erilainen, sillä hänen ihannemuodostelmistaan ei ole viime vuosina löytynyt puhdasta kymppipaikan pelaajaa.

Huippulahjakkaan Onni Valakarin epäillään esimerkiksi tästä syystä jääneen vähille peliminuuteille Huuhkajissa. Skyttä ei kuitenkaan ole asiasta huolissaan.

– Kymppipaikka on mieluisin pelipaikkani, se on totta. Sitä on tullut tässä Pikkuhuuhkajissa lähes ainoastaan pelattua. Uskon kuitenkin, että kyllä sieltä (Huuhkajistakin) vielä joku rooli löytyy, Skyttä sanoo itsevarmana.

– Toulousessa on tullut pelattua pari kertaa laidassa, joten ei se esimerkiksi mikään ongelma ole. Kymppipaikka on se ykköspaikka, mutta jalkapallossa on kyettävä sopeutumaan eri taktiikoihin ja muodostelmiin.

Seuratilanne kutkuttaa

Skyttä on varsin mielenkiintoisessa asemassa seuratilanteensa suhteen. Suomalaislupaus pelasi päättyneellä kaudella 17 ottelussa, kun Toulouse voitti Ligue 2:n mestaruuden ja nousi Ranskan pääsarjatasolle.

Yhteensä viidesti avaukseen nimetty suomalaislupaus kuvailee kautta "aika täydelliseksi", mutta on epätietoinen tulevasta. Sopimus eteläranskalaisseuran kanssa on voimassa vuoteen 2025.

– Tämä oli ensimmäinen kokonainen kauteni ulkomailla ja tulen muistamaan sen ikuisesti. Ainahan voisi varmaan pelata enemmän, mutta en valita yhtään, Skyttä tiivistää.

– Ensi kaudesta en osaa vielä sanoa yhtään. Emme ole käyneet mitään varsinaisia keskusteluita. Mitään ongelmaa minulla ei olisi jäädä Toulouseen.

– Tämänhetkinen henkilökohtainen tavoitteeni olisi murtautua avauskokoonpanoon ja pelata isoja minuutteja. Sen jälkeisestä en osaa vielä sanoa. Haluan päästä pelaamaan ja näyttämään mitä osaan.

Toistaiseksi näyttöpaikat eivät ole tehoja tuottaneet. Skyttä myöntääkin, että vaikka Pikkuhuuhkajissa maaliverkot ovat heiluneet, on Toulousen harjoituksissa keskitytty kovasti viimeistelyyn.

– Kliinisyys on ollut se suurin [kehityskohde]. Kun tulee maalipaikka, pitää oppia laittamaan pallo pussiin, toteaa Skyttä.

– Viime kaudella oli monta paikkaa tehdä, mutta sitten oli rimaa, tolppaa ja torjuntoja.

Skyttä ostettiin Ilveksestä noin puolella miljoonalla eurolla, joten avausmaalia Toulousessa odotetaan todennäköisesti vesi kielellä myös valmennustiimin keskuudessa.

– Toivottavasti he ovat katsoneet näitä pelejä, Skyttä naurahtaa.

– Tavoitteena olisi, että nyt kun on upottanut Pikkuhuuhkajissa, niin sama jatkuisi seurajoukkueessa. Saada maalipaikkoja ja käyttää niitä hyvällä prosentilla.

Norjasta haetaan kostoa

Suomi kärsi marraskuussa 1–3-vierastappion Norjalle, jolle riittäisi perjantaina tasapeli EM-jatkokarsintapaikkaan.

Skytän mukaan Pikkuhuuhkajien huippuvireinen rinki on kuitenkin täysin valmis antamaan Turussa samalla mitalla takaisin.

Malisen ryhmä on nyt kaatanut peräperään Viron, Kroatian, Itävallan ja Azerbaidzanin. Suomi on selvinnyt alle 21-vuotiaiden EM-kisoihin vain kerran aiemmin, vuonna 2009.

– Fiilis on todella latautunut. Se on iso peli, jota kaikki odottavat innolla, Skyttä kuvaili.

– Norjalla on aika isokokoinen ja fyysinen joukkue, joka on myös hyvä jalalla. Todennäköisesti pelaavat aika suoraviivaisesti ja kovaa heti alusta. Luvassa on varmasti paljon kaksinkamppailuja ja vauhtia.

Skytän mukaan viimeiset ottelut ovat olleet parasta peliä, mitä Pikkuhuuhkajat on hänen aikanaan pelanneet.

– Ehdottomasti parasta. Kaikki palaset ovat loksahtaneet paikalleen peluutuksen, roolituksen suhteen. Kaikki on aika täydellistä tässä jengissä.

Voisiko samaa sanoa omasta pelaamisestasi?

– Kyllä, kyllä. Hyvin on tullut maaleja ja tehoja muutenkin. Peli rullaa ja se nostaa itseluottamusta. Kyllä tässä aika hyvässä flow-tilassa mennään.

– Tavoitteena on ylläpitää samaa fiilistä, jota viimeisessä neljässä pelissä on nähty.