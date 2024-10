Huuhkajien jättilupaus kiinnostaa jo Euroopan suursarjoissa – avaa nyt hurjan maalivireensä saloja

Walta, 21, suoritti keväällä yli miljoonan euron siirron Siriuksen riveihin tanskalaisesta Nordsjaellandista. Uppsalassa sijaitseva seura pelaa vahvaa kautta, jonka menestyksen kulmakiviin on lukeutunut vantaalaisen Wallan maalirikkaat suoritukset.

Walta on maalannut Allsvenskanissa seitsemän kertaa 24 otteluun. Ensimmäiseen 11 peliin maaliverkko ei vielä heilunut, mutta sen jälkeen tahti on ollut hurjaa. Heinäkuun ja elokuun vaihteessa Walta osui viidesti kuuteen peliin, ja nyt kahteen edelliseen peliin on syntynyt kaksi näyttävää osumaa.