Kouvolan asekätkövyyhti: Kolmannelta vangitulta löytyi aiemmin tykistöammus

Kolmannelta Kouvolan asekätkövyyhdistä vangitulla mieheltä on takavarikoitu aiemmin jopa tykistöammus.

Kouvolassa paljastuneessa ase- ja räjähdevyyhdissä kolmanneksi vangitulla 52-vuotiaalla miehellä on kontollaan aiempia rikoksia. Hänet on tuomittu useasti liikennerikoksista, kuten rattijuopumuksista.

Hänellä on tilillään kuitenkin myös verrattain tuore tuomio, joka teemojensa puolesta liittyy nyt käynnissä olevaan poliisitutkintaan. Hänet tuomittiin vuonna 2021 luvattomasti hallussa pidetyistä kivääristä, pistoolista ja lukuisista patruunoista sekä aseen osista. Hänen hallustaan löytyi lisäksi sähkönalleja, tulilankanalleja, aikatulilankaa, dynamiittia sekä 76 millimetrin tykistökranaatti, jonka sisällä oli dynamiittia.

Miehen hallussa luvattomasti ollut omaisuus löytyi miehen asunnosta, varastotiloista ja ajoneuvoista.

Mies vangittiin viime perjantaina. Nyt miehen epäillään syyllistyneen viime kuun loppupuolesta kiinniottoonsa asti törkeään varkauteen, ampuma-aserikokseen ja räjähderikokseen.

Kolmannen vangitun miehen taustoista kertoi ensimmäisenä Yle.

Muut epäillyt ikämiehiä poliisista ja Puolustusvoimista

Kouvolan suuressa räjähde- ja ampuma-asevyyhdissä on vangittu viisikymppisen miehen lisäsi ainakin kaksi muuta miestä. Kaksi samassa asunnossa asunutta iäkkäämpää miestä on aiemmin tunnistettu entiseksi Puolustusvoimien asesepäksi ja entiseksi poliisimieheksi. Miehet ovat 79- ja 77-vuotiaita.

Puolustusvoimien entisellä asesepällä on entisestään tilillään tuomio vakavista ase- ja räjähdetapauksesta. Miehellä oli hallussaan mittava ase- ja räjähdearsenaali, mutta hovioikeus arvioi, että iäkäs mies oli saattanut perustellusti olla siinä käsityksessä, että hänen toimintansa on laillista.